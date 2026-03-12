Gastronomia
L’únic restaurant de Catalunya que només serveix calçotades es troba en un poble de Tarragona
Cada calçot se serveix al moment sobre teules, acompanyat de carn, vi i postres tradicionals
Cal Ganxo és un restaurant familiar situat a Masmolets, un petit nucli del municipi de Valls, que s’ha consolidat com l’únic establiment de Catalunya dedicat exclusivament a les calçotades. Els calçots se serveixen al moment, seguint la tradició d’embolicar-los en paper de diari i col·locar-los sobre teules, tal com es feia antigament.
La recepta de la salsa, creada per la iaia Cisqueta, és un dels secrets més ben guardats del restaurant. Elaborada de manera artesanal amb ingredients de proximitat i totalment naturals, acompanya als calçots i a l'anyell, llonganissa i botifarra negra de Valls que se serveixen sobre petites graelles amb brases, juntament amb fesols, carxofes i allioli. El menú de calçotada es completa amb pa de pagès, vi en porró, cava brut nature i postres tradicionals com la crema catalana.
Els orígens de Cal Ganxo es remunten a novembre de 1980, quan Pep Plana i Lluís Figuerola van inaugurar la casa restaurada de Masmolets com a restaurant. La supervisió de la iaia Cisqueta i l’aposta per la calçotada com a plat estrella van consolidar el local com un referent gastronòmic a la comarca de l'Alt Camp i a tot Catalunya.
L’espai de Cal Ganxo, una antiga casa pairal del segle XVIII, conserva la seva essència mediterrània i detalls originals que li confereixen un caràcter únic. Entre vinyes, camins rurals i muntanyes, els visitants poden gaudir de la calçotada en un ambient genuí, envoltats d’història i tradició, que li ha valgut una valoració de 4,5 sobre 5 a Google i més de 3.000 ressenyes.