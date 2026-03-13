SOCIETAT
L'efecte terapèutic de llegir en veu alta i en comunitat
La Biblioteca Central Xavier Amorós és, cada dilluns, l'escenari del club de lectura adaptat i accessible Entrelectors
En veu baixa, entre xiuxiuejos i silencis interromputs, les pàgines de Les nostres mares es van passant; una a una. Apareix una escena de contingut picant. «Us esteu sentint incòmodes?», es pregunta. Les opinions foren dispars: del «cap problema» al «no ens sentim gaire bé». «També està bé conèixer històries que ens siguin llunyanes», s’admetia. Conjuntament, els membres del club de lectura Entrelectors gaudeixen del relat plantejat per Gemma Ruiz Palà. En veu alta, per torns, es llegeix el text, es para, es debat. «Així no es fa tan feixuc com haver-se de llegir individualment tota una obra a casa», reconeix una de les integrants. «És com una teràpia més», afegeix un altre. «Llegir és molt terapèutic i, si el que llegeixes t’agrada, encara més», remata.
Cada dilluns, la Biblioteca Central Xavier Amorós esdevé el punt de trobada del club de lectura Entrelectors. És un espai adaptat, accessible i obert a tothom, des de l’amant de la lectura a aquella persona que ha perdut l’hàbit o li costa concentrar-se. Entre tots, flueixen els paràgrafs, el temps s’atura i les escenes es dibuixen a la ment. A més, es prepara amb el Servei de Rehabilitació Comunitària de Reus i hi assisteixen persones amb discapacitat o que s’estan recuperant d’una lesió. «Al club Entrelectors, la lectura esdevé un element transversal i amb un valor molt important per al benestar de les persones», valora el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens. Amb el llibre entre les mans, «es passa d’un acte solitari a un acte de comunitat, amb l’acompanyament necessari i en un espai amable i de ciutat com és la biblioteca».
Més enllà de l'acció
Amb mig any de recorregut, els lectors han format una familiar comunitat. «És entrelectors en tots els sentits», afirmen. Fins i tot l’obra és escollida entre tots. Xocolata desfeta no va convèncer. «El vam deixar perquè era molt complicat, massa», reconeixen. «Aquest llibre està millor», afirmen. Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà, ha triomfat. En el transcurs d’un capítol, els lectors debaten sobre l'homosexualitat i la discriminació. I és que, a més de ser una narració amena, la lectura permet plantejar preguntes, reflexionar i compartir experiències.
