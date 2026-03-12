SOCIETAT
El Parc Samà reobre el mirador de la Torre Àngulo i comença el programa 'Troba Gaudí'
El Jardí Històric comença un ampli conjunt d'activitats vinculades a l'Any Gaudí 2026 que inclou la rehabilitació d'espais, diversos concerts i accions divulgatives per a famílies i escolars
El Parc Samà se sumar a l'Any Gaudí 2026 amb el programa Troba Gaudí, que celebra la inspiració gaudiniana d'elements d'aquest espai singular, on Modernisme i naturalesa es reconeixen mútuament. Aquest programa ha començat aquest dijous amb un gest simbòlic: la reinauguració, -amb presència de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein-, del mirador de la Torre Àngulo, una de les peces arquitectòniques més emblemàtiques del conjunt i part essencial del parc romàntic i el seu llegat arquitectònic.
Després de la seva restauració, que ha inclòs la col·locació de miralls arran de terra a les dues plantes per convidar el visitant a descobrir les cúpules catenàries reflectides, de manera que s'amplia la percepció de l'espai i la seva geometria, la Torre torna a aixecar-se davant dels visitants com un mirador de 360º al paisatge del jardí històric, de Cambrils, dels camps de l'entorn i de la Costa Daurada. «Ens recorda que el jardí és, abans de res, un espai per contemplar, sentir i comprendre, un mirador també cap a la memòria de l'únic Jardí Històric de la província de Tarragona», ha explicat Francisco Javier Castillo, director del Parc Samà.
La inspiració de Gaudí, present al Parc Samà
El Parc Samà pertany a aquest llinatge de jardins que neixen del romanticisme, on l'emoció guia el disseny i on l'exòtic es barreja amb el local per construir un lloc que, encara avui, manté viva la seva memòria. En aquest cas, la memòria del parc parla de la influència d’Antoni Gaudí en la seva construcció: Salvador Samà i Torrents va encarregar l'any 1881 al mestre Josep Fontserè i Mestres el seu disseny i concepció paisatgística, i aquest va iniciar l'obra després de finalitzar el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Allà va comptar amb les aportacions d'un jove Gaudí -quan era estudiant d'arquitectura i treballava com a assistent-, especialment en tot el projecte hidràulic i en la creació de la gruta artificial que hi ha sota de la gran cascada.
Al parc es veuen les primeres geometries que més tard serien fonamentals en l'obra de Gaudí: arcs catenaris, paraboloides hiperbòlics, estructures orgàniques que es despleguen a les grutes, sota la cascada i a l'interior de la torre.
El programa
Aquest mes de març s'instal·larà cartelleria interpretativa i de miralls en diferents grutes (Torre Angulo, Taxodium i Canal Cascada) per apreciar les voltes catenàries i el seu joc amb la llum.
Durant el mes d'abril es recuperaran els antics aquaris de la gruta del canal que s'estan restaurant. Aquests estaven actius fins a 1930, destinats ara a espècies locals amb la vocació de consolidar el parc com a espai de biodiversitat i compromís amb l'educació ambiental.
Al maig tindrà lloc el concurs fotogràfic #TrobaGaudí i el mes de juny se celebrarà la VXIII Festa dels Indians i el Modernisme que homenatjarà a Antonio Gaudí. El parc acollirà un concert del Jardí Sonor i també es lliurarà una edició especial de ‘La Veu del Parc Samà’ amb contingut històric sobre Gaudí, curiositats de la jardineria modernista, cites de l'arquitecte i el seu vincle amb Fontserè. S'oferiran visites guiades per les grutes del parc, els ponts i les cascades, i a més, es realitzarà la presentació diària d'una recreació d'escenes amb diàlegs o narratives que destaquen la relació de Gaudí amb la naturalesa i la ciència. Finalment, s'està tancant un programa de conferències sobre la inspiració de Gaudí, obertes als visitants.
El Parc Samà reviurà aquest 2026 la seva tradició com a espai cultural internacional amb dos grans concerts dedicats a l'any Gaudí que es donaran a conèixer aquest mes de març, lligats al Festival Internacional de Música de Cambrils. El 12 d'agost tindrà lloc l'experiència sensorial La Armonía del Vino, una proposta d'excel·lència que fusiona música, vi i relat. Els vins seran del Celler Mas Amfres, un celler familiar d'arrel mediterrània ubicat entre Reus i Riudoms, reconeguda per la seva aposta per varietats locals i per una elaboració que expressa la identitat del territori.
«Amb totes aquestes iniciatives volem aportar a l'homenatge a un talent tan extraordinari com el d’Antoni Gaudí, i alhora reforçar el seu vincle amb el llegat modernista, el Parc Samà és més que un jardí: és memòria viva, és art que respira naturalesa, treballem perquè segueixi sent un lloc on el visitant es converteix en viatger», ha destacat Francisco Javier Castillo.