RELIGIÓ
Mossèn Fortuny torna al Temple de la Sang per presidir el Viacrucis
L'Arquebisbat va aixecar el decret que traslladava el culte de la Parròquia de la Sang a la Prioral
El Viacrucis de Quaresma d’ahir diumenge 8 de març va oficialitzar l’alto el foc entre la Reial Congregació de la Puríssima Sang i l’Arquebisbat de Tarragona. Mossèn Fortuny, prefecte de la Sang i Prior de Sant Pere, va ser l’encarregat de presidir-lo amb la presència d’una seixantena de fidels. Aquesta celebració torna a la normalitat després que el passat 22 de febrer fos l’exclavari Francesc Pardo qui va ser l’encarregat de presidir el primer Viacrucis i el passat 6 de març l’Arquebisbat decidís signar un decret que deixava sense efectes el decret del 15 de desembre de 2025 pel qual es traslladava temporalment l’activitat pastoral de la parròquia de la Puríssima Sang de Reus a la Prioral de Sant Pere amb motiu del conflicte entre ambdues institucions. A més, s’espera que hi hagi una resolució del conflicte posterior a Setmana Santa.
D’aquesta manera, es preveu que els feligresos reusencs puguin celebrar la Quaresma i la Setmana Santa amb normalitat i, tot i que encara no estigui solucionat, s’espera que posteriorment es pugui treballar en la resolució del conflicte obert des de fa mesos. Mossèn Fortuny va afirmar que ha viscut la celebració d’aquest Viacrucis «amb molta alegria», alhora que desitja que «es pugui arribar amb un acord i reprendre el culte a la Parròquia de la Sang amb normalitat». «Hem de viure amb naturalitat, hem de buscar la manera que tothom estigui a gust i espero que les autoritats competents s’encarreguin de solucionar-ho tot», va afegir.
Per la seva banda, el sotsclavari de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus i que actualment exerceix com a clavari, Bernat Marsal, va participar ahir junt amb la resta de membres de la junta en el Viacrucis. «Ho hem viscut amb molta alegria perquè teníem moltes ganes de què el culte tornés a la casa, tant pels congregants com els reusencs. La relació amb el prior és bona i ja havíem parlat anteriorment», explica. Segons confirma Marsal, s’ha pogut arribar amb aquesta treva gràcies a la mediació d’un mossèn amb l’Arquebisbat: «Volem que Setmana Santa vagi amb normalitat i, després, ja es parlarà de la resta».
Pel que fa a la resolució del conflicte, el sotsclavari confia que s’arribi a una resolució «passat Setmana Santa»: «Ens asseurem tots i es prepararà una reforma dels estatuts, que és el que vol l’Arquebisbat, i es faci una votació per la nova junta de govern que hi hagi d’haver». Quant a l’experiència personal tant Fortuny com Marsal afirmen haver viscut aquests mesos amb «patiment», però esperen arribar a una solució final. «Confiàvem que tard o d’hora tot arribaria a bon port a través del diàleg i esperem aconseguir-ho», clou Bernat Marsal.
