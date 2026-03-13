ENTITATS
Els 10 anys d'amistat i de jovialitat de La Crispeta
L'associació va néixer com a colla de Carnaval i ara és un referent cultural i juvenil de Reus
Va néixer com a colla de Carnaval, va evolucionar per esdevenir una entitat cultural i juvenil i es defineix, a la pràctica, com «una colla d’amics». La Cursa de Carnestoltes, la Festa de Sant Jordi i el Concert de Nadales són les seves cartes de presentació. La Crispeta, l’entitat darrere de totes aquestes propostes, celebra el seu 10è aniversari.
Els orígens es remunten al 2016, amb La Crispeta que no Peta com a nom complet. Amb el temps, i havent deixat la pandèmia enrere, la junta va adonar-se que ja no tenia forces per tirar endavant la carrossa de Carnestoltes, però «en lloc de deixar-ho anar, transformem-ho», recorda un dels seus membres, Jordi Civit. L’obertura de mirades va venir acompanyat per «una miqueta de rebranding», escurçant la denominació i passant a ser La Crispeta, detalla Clara Piñol.
La primera intenció fou organitzar una festa de primavera. «Sent a Catalunya, el més fàcil era preparar quelcom per Sant Jordi, anava com anell al dit», reconeix Civit. Amb la plaça de la Patacada com a escenari, «va sortir bé». D’aquí, es va plantejar continuar per Misericòrdia, donar espai a les nadales, córrer disfressats... «Cada vegada que algú ha proposat una idea nova que ens ha semblat xula, hem preparat una cosa més», relaten.
I és que La Crispeta és «especial» perquè combina aspectes «molt bons de diferents tipologies d’entitats». «Té coses d’associació de joves del poble, de cau i esplai, d’associació cultural seriosa que organitza cicles», enumera Civit. A més, l’ingredient secret és que «internament funciona molt bé perquè ens estimem molt els uns i els altres», amb persones provinents d’entorns ben diversos. «Això fa que sigui un producte molt ben cuidat i que la gent rep bé», expressa.
Ocupat en el passat, en el present l’entitat ha ocupat un buit d’oferta cultural juvenil. Això no obstant, no té intenció de «monopolitzar» el públic. «De fet, si hi hagués d’aquí a uns anys, o ara mateix, una altra colla que volgués fer el mateix, estaríem encantadíssims i els donaríem un cop de mà», comparteix Civit. «Si ens ajuntem, pot sortir quelcom millor», afegeix Piñol. «De fet, esperem que el que fem motivi gent a dir ‘jo també puc posar aquest petit gra de sorra a la meva societat’», remata Civit.
Les seves iniciatives han estat un home-run. Les dades ho demostren: la Cursa de Carnestoltes ja va aplegar 450 participants. Piñol afirma que se senten rebuts amb els braços oberts per la població i que ja hi ha qui comparteix amb ells que «espera amb ganes el següent acte». «Si no haguéssim rebut l’entusiasme de la gent, en certs moments hauria costat més continuar organitzant activitats», se sincera.
Per a demà, La Crispeta ha preparat un acte commemoratiu a la Llotja, que servirà per presentar les següents activitats... i algunes sorpreses.