TURISME
EasyJet amplia la seva oferta a Reus amb 134.000 seients aquesta temporada
La companyia aèria de baix cost creu que el conflicte a l'Orient Mitjà pot ser «temporalment positiu» pel sector turístic català
La companyia aèria de baix cost EasyJet preveu un increment del 21% de les reserves en el seu portal de vacances, EasyJet Holidays, amb destí Catalunya durant 2026. L'empresa destaca que el país és considerat un destí «segur» i per això el conflicte a l'Orient Mitjà pot ser «temporalment positiu» pel sector turístic català.
Així ho ha dit Javier Gándara, director general d'EasyJet pel sud d'Espanya, durant un acte per commemorar els 30 anys del primer vol de l'empresa a la capital catalana, el 1996, des de Londres Luton. El 2025, 2,5 milions de persones van volar amb destí o origen Barcelona, i 55 milions des de l'inici de les operacions. L'empresa preveu créixer aquest estiu a Reus oferint un 31% de capacitat més, uns 134.000 seients.