RESIDUS
El Govern garantirà els digestors de Secomsa
Generen biogàs i són essencials per la continuïtat de la planta
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) garantirà el finançament perquè Secomsa pugui instal·lar els tres nous digestors a la seva planta de tractament. Segons confirmen fonts de l'ARC a Diari Més, a finals del passat any 2025 es va aprovar aquesta cobertura que fins aleshores havia quedat a l'aire. Gràcies a això, durant el ple del Consell Comarcal del Baix Camp del passat dimarts 24 de febrer es va aprovar el procediment de contractació. Ara bé, aquest procés va causar polèmica quan durant el ple de l'ens supramunicipal celebrat el 14 d'octubre de 2025 es va decidir aprovar l'inici del procediment amb els partits de l'oposició en contra.
Des del govern defensaven que aquest era un projecte «imprescindible» per mantenir la continuïtat de la planta i el qual va sortir a concurs en el passat amb un cost de 4.301.890 euros, tot i que va quedar desert. Davant d'aquest fet, la part del finançament que depenia de l'ARC, uns 600.000 euros, van quedar en dubte perquè no es complien amb els terminis. Així i tot, el govern va decidir tirar endavant amb el procediment tot i les observacions de secretaria i intervenció, a banda de les crítiques per part dels partits de l'oposició. Aquests digestors anaeròbics serveixen per generar biogàs a la planta mecanobiològica de Secomsa i els actuals porten en funcionament des de l'any 2009.
«El govern té en compte les observacions de secretaria i intervenció, però també fa la seva feina, que és iniciar el procés administratiu de licitació, que no és ràpid», va justificar en el seu moment el president del Consell Comarcal, Joan Josep García, alhora que asseguraven que treballaven amb l'ARC per tenir el seu compromís per escrit. Malgrat tot, aquestes explicacions no satisfeien l'oposició que consideraven començar el procediment en aquell moment com un gest «irresponsable».