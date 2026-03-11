ECONOMIA
FiraReus Events genera 41,2 milions d’euros d’impacte econòmic al territori el 2025
L’activitat firal i d’esdeveniments a Reus creix gairebé un 11% i supera els 106.000 visitants durant l’any
L’activitat de firaReus Events ha generat un impacte econòmic global de 41,2 milions d’euros al territori durant el 2025, segons un estudi elaborat per la consultora Think Is per encàrrec de REDESSA. La xifra representa un increment de gairebé l’11% respecte a l’any anterior i confirma el paper de l’equipament com un dels principals motors de l’activitat firal, congressual i d’esdeveniments al Camp de Tarragona.
L’estudi quantifica aquest impacte directe a partir de diferents factors, com la despesa de funcionament, la despesa dels visitants i dels expositors, així com la generació d’oportunitats de negoci. L’anàlisi s’ha elaborat a partir de 21 esdeveniments i 1.155 enquestes realitzades a visitants per determinar l’impacte real de l’activitat al territori.
Durant el 2025, firaReus Events va acollir un total de 209 esdeveniments, dels quals 70 van ser organitzats directament per la institució i 139 per promotors externs. Aquesta activitat es va traduir en 254 dies d’ocupació i en l’arribada de 106.500 visitants al recinte firal.
Segons el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, els resultats «posen de manifest no només el retorn econòmic directe de l’activitat de firaReus, sinó també la seva capacitat de generar oportunitats, activitat empresarial i dinamització econòmica per al conjunt del territori».
Un estudi basat en esdeveniments representatius
Per a l’elaboració de l’estudi s’ha treballat a partir d’un mostreig de 21 esdeveniments representatius (sis més que en l’estudi de l’any anterior, que va partir d’una mostra de 15 actes) que inclouen fires pròpies i externes, congressos, jornades professionals, esdeveniments corporatius, orles i activitats culturals i lúdiques. A partir d’aquest mostreig s’ha fet l’extrapolació al conjunt d’esdeveniments celebrats a les instal·lacions de firaReus Events.
El director de firaReus Events, Eduard Vicente, ha explicat que «amb aquests actes, des de firaReus Events donem resposta a l’encàrrec que fa l’Ajuntament de Reus a REDESSA d’impulsar i projectar la ciutat a través dels seus sectors estratègics, especialment els vinculats a l’agroalimentari, la salut, la tecnologia i el turisme, i en els últims anys també, el talent i la ciència i innovació».
L’anàlisi contempla també 1.155 enquestes a visitants, així com informació facilitada pels organitzadors dels esdeveniments. Com a valor afegit, firaReus Events ha generat informes d’avaluació personalitzats per als clients, amb les valoracions del públic assistent i propostes de millora de l’equip tècnic com a eina de fidelització.
Quatre vies d’impacte econòmic
L’estudi quantifica l’impacte econòmic al territori a partir de quatre grans vies:
- Despesa de funcionament de firaReus Events: 1,02 milions d’euros
- Despesa dels visitants: 8,25 milions d’euros
- Despesa dels expositors: 1,03 milions d’euros
- Creació de negoci dels expositors del territori: 30,96 milions d’euros
Tots indicadors mostren una evolució positiva, especialment pel que fa a la creació de negoci, que creix un 12,8%, i a la despesa dels visitants, amb un increment global del 4,1%.
Pel que fa a la despesa vinculada a l’activitat dels visitants dels diferents esdeveniments, l’impacte econòmic es concentra principalment en:
- Restauració: 3,15 milions d’euros
- Oci i botigues: 2,04 milions d’euros
- Allotjament: 1,97 milions d’euros
- Transport: 759.657 euros
Destaca especialment l’increment de la despesa en transport (+52,3%) i en oci i comerç (+24,7%), indicadors que reforcen l’impacte transversal de l’activitat de firaReus sobre l’economia local.
En la presentació d’aquest matí també ha intervingut el director del Servei de Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Reus, Dr. Joaquin Escribano, qui ha posat en valor que «firaReus Events ens ofereix unes instal·lacions i un suport institucional que ens ha permès crear una marca pel que fa a la docència mèdica a través del Curs de Pediatria Pràctica que organitzem cada any en aquestes instal·lacions i que convoca a més de 300 professionals sanitaris d’arreu de Catalunya».
Per tipologia d’activitat, les fires pròpies continuen sent les que generen un major impacte econòmic, amb més del 70% del total, especialment les vinculades a sectors com l’automoció. A continuació se situen les fires externes, els congressos i, finalment, els esdeveniments, que inclouen festivals, orles, premis, concerts i espectacles.
Un equipament clau per al desenvolupament econòmic
El Centre de Fires i Convencions de firaReus Events és un equipament clau per a l’impuls i el desenvolupament econòmic de sectors econòmics estratègics al territori com el tecnològic, l’agroalimentari, el turisme o la salut. Disposa d’unes instal·lacions de 24.000 m² d’espais modulables i d’un auditori amb capacitat per a 754 persones, que permeten acollir una àmplia diversitat d’esdeveniments i adaptar-se a les necessitats de cada organitzador, contribuint al posicionament i la projecció de la ciutat de Reus.