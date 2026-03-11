MUNICIPAL
L’Ajuntament de Reus agilitza el tràmit per obtenir en línia el certificat d’empadronament
Els certificats més complexes, com el de unitat familiar, s’han de demanar pel tràmit no automatitzat i s’envien posteriorment
L’Ajuntament de Reus ha agilitzat el tràmit per tal que la ciutadania pugui obtenir de manera immediata la versió automatitzada del certificat individual d’empadronament. Si fins ara la ciutadania havia d’esperar a la tramitació interna municipal per obtenir el certificat individual o històric individual, a partir d’ara els pot sol·licitar en línia a través de la seu electrònica municipal, la tramitació es fa de manera automatitzada, i els documents es poden descarregar al moment, un cop completats els processos.
El certificat individual d’empadronament certifica l’empadronament en un domicili de la ciutat i recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants. És un document oficial i amb validesa jurídica, i s’utilitza quan un organisme exigeix una acreditació formal i certificada del padró. El certificat individual només pot ser sol·licitat per la persona titular i té una validesa de 3 mesos.
Per a la majoria de tràmits habituals n’hi ha prou amb el volant d’empadronament, però quan cal un document amb validesa legal, es requereix el certificat.
El certificat individual d’empadronament serveix per acreditar l’empadronament a l’adreça actual o per mostrar tota la trajectòria padronal de la persona a Reus. Els certificats més complexes, que no siguin individuals (com el de unitat familiar), s’han de demanar pel tràmit no automatitzat i s’envien posteriorment.
El tràmit de sol·licitud incorpora el pagament de la taxa corresponent dins del mateix procés en línia; i es pot fer en línia sense haver d'anar físicament a l'oficina d'atenció a l'empadronament del carrer Sant Llorenç.