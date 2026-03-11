CULTURA
Auxili i Els Catarres, primers noms del cartell de Barraques
El festival popular serà els dies 19, 20 i 23 de juny
Auxili i Els Catarres són els primers noms confirmats del cartell de Barraques del 2026. El festival popular tindrà lloc els dies 19, 20 i 23 de juny al Parc de la Festa i aportarà la música, el ritme i la disbauxa a la Festa Major de Sant Pere. Els abonaments sortiran a la venda el 12 de març.
Auxili és un grup valencià que s’ha consolidat com una de les bandes de referència del reggae mestís en català. Amb el seu últim treball, Aborigen, aprofundeix en el seu univers sonor entre reggae, dub, ska i ritmes mediterranis, combinant groove, consciència i unes melodies hipnòtiques i contagioses. Amb uns directes potents i emanant energia col·lectiva, el seu concert, plantejat com una autèntica celebració, tindrà lloc el divendres 19 de juny.
Per la seva banda, Els Catarres no necessiten presentació. Des d’Aiguafreda, s’han convertit en un dels grans noms del pop festiu del país, amb un repertori que ja forma part de l’imaginari musical de tota una generació. Amb el seu darrer disc, Paracaigudistes, el trio osonenc continua expandint el seu so entre pop, folk i energia festiva, amb lletres lluminoses i melodies irresistibles. La seva connexió amb el públic es deixarà notar al parc de la Festa el dissabte 20 de juny.
S’espera que demà s’anunciï el tercer nom del cartell. La coordinadora ja avança que serà «una de les millors edicions de la història de Barraques de Reus». En l’última edició, el preu dels abonaments va ser de 5 euros i els menors de 16 anys tenien accés gratuït, però havent d’entregar el full d’autorització corresponent i anant acompanyats del tutor legal.
Reus
El Reus Cultura Contemporània posa en marxa l’hivern musical
Cristina Serret