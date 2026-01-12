MÚSICA
El Reus Cultura Contemporània posa en marxa l’hivern musical
Ha presentat la programació per a la temporada d’hivern-primavera amb un cartell format per una dotzena de concerts i vint artistes
Sergi Carbonell, pianista i compositor de Txarango, serà l’encarregat d’encetar la segona part de la temporada del Reus Cultura Contemporània (RCC), amb un concert modernista que es farà el pròxim 1 de febrer a La Tronada de Reus. El seu serà el primer d’un total de dotze concerts que s’allargaran durant prop de tres mesos, i en què participaran una vintena d’artistes i grups en espais com Lo Submarino, la Granja Roca Soldevila, el Teatre Bartrina, el Círcol o els Jardins de la Casa Rull.
L’Associació Cultural Anima’t, la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona van presentar tota aquesta programació el passat divendres. «Som en un any de creixement», explicava Jacob Dalmau, d’Anima’t, tot matisant que «és un creixement sostingut i responsable, amb la mirada posada endavant, sense perdre de vista els trenta anys de trajectòria que ens han portat fins aquí». Dalmau també va assenyalar el principal valor del projecte: «Portar a Reus una selecció d’artistes emergents i altres més consolidats, amb una proposta estable i alternativa». El nou cartell del RCC contempla propostes com el concert de l’argentí Santiago Motorizado, que farà aturada a Reus en la seva gira internacional amb només una altra parada a l’Apol·lo de Barcelona; Maio i Carla Collado, que oferiran un dels quatre concerts de la gira de Catalunya; Meritxell Neddermann, que estrenarà el seu nou treball al Círcol, o Maestro Espada, un duet de dos germans de Múrcia que han treballat entre altres amb Guitarrica de la Fuente, i que el RCC ha programat en col·laboració amb el Festival Accents.
CULTURA JOVE
A més, com és habitual, el RCC també té una mirada local, amb propostes com les de com Silvio, Torazinas, que actuaran amb els bascos Coca d’Anxova, o Ari Guarda, que actuarà en un triplet memorable amb Santa Salut i Sofía Gabanna, germana de Nathy Peluso. Enguany el festival participarà per primera vegada a les Barraques de Reus. A més, s’ha adherit a la plataforma Cultura Jove, que permetrà que joves d’entre 18 i 30 anys puguin adquirir entrades amb descompte. El cartell complet i les entrades es poden comprar al web i a l’app de dice.fm.