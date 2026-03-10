Diari Més

H2O renova la junta amb Pau Ladero, Carol Borràs i Elisabeth Altayó

La seva candidatura va ser elegida en una assemblea extraordinària

Carol Borràs (tresorera), Pau Ladero (presidenti) i Elisabeth Altayó (secretària) conformen la nova junta.

Sergi Peralta Moreno

H2O, el Col·lectiu LGTBI+ del Camp de Tarragona, ha renovat la seva junta. L'entitat estarà encapçalada per Pau Ladero (presidenti), Carol Borràs (tresorera) i Elisabeth Altayó (secretària) en aquesta etapa. 

La seva candidatura va ser l'elegida en assemblea extraordinària entre dues propostes. A més, la nova junta comptarà amb cinc vocalies «per ajudar-nos a fer realitat aquest nou projecte de dos anys», explica. 

Agafen el relleu de l'anterior equip conformat per Misericòrdia Àvila, David Fornieles i Josep Maria Torres.

