El Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gèneres atén més de 100 persones en cinc anys

El Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gèneres (PADS) de Reus ha atès 142 persones en els últims cinc anys. És un servei municipal d’informació, orientació i assessorament per qüestions vinculades amb el col·lectiu LGTBI+, però també actua com a primera atenció i acompanyament per a persones que hagin patit discriminació o violència per la seva orientació sexual o identitat o expressió de gènere.

Clàudia Vinyals, directora de programes d’H2O, l’entitat que complementa el PADS després de la primera atenció municipal amb una intervenció «més específica o de socialització —per exemple, en el cas que una persona trans estigui completant la transició i requereixi un acompanyament emocional—», destaca que la responsabilitat del servei és «atendre de manera integral a la comunitat i a la ciutadania» i no només «intervenir quan hi ha una situació de malestar o violència». Per exemple, el PADS té la competència per tramitar la targeta sanitària amb el nom sentit de les persones trans. També s’hi poden referir familiars de persones LGTBI que no saben «si estan fent un bon acompanyament». A més, ofereix orientació legal i jurídica a persones del col·lectiu en situacions de discriminació i un servei de suport psicològic.

Vinyals assenyala que, a Reus, tot i que «no podem dir que no existeix l’LGTBI-fòbia», s’ha dut a terme una «pedagogia social» que permet afirmar que la ciutadania «té una visió sensible i està sensibilitzada amb la realitat LGTBI», visió que es demostra amb la participació d’individus que no formen part del col·lectiu en els actes que organitza H2O, el col·lectiu LGTBI+ del Camp de Tarragona, com és el cas de la Gala Drag, que l’any passat va reunir gairebé 500 persones a la Palma. Això s’ha aconseguit a través de la feina desenvolupada per entitats com H2O, les administracions «que han fet una aposta els darrers anys en polítiques públiques LGTBI» i al capteniment de cada persona particular. «A la cultura popular també hi ha una visió pro-LGTBI», considera. «Catalunya, en general, pot ser un dels espais més protectors pel que fa a les lleis per a la comunitat», valora.

La directora de programes d’H2O esmenta que, a la ciutat, «malauradament continua havent-hi alguna situació LGTBI-fòbica», però «crec que cada vegada són casos més aïllats o minoritaris». «Podem dir que Reus és una de les ciutats on s’aposta molt per polítiques LGTBI des d’una política transversal en l’àmbit de l’administració», assenyala. «No puc dir de manera específica que a Reus no existeix l’LGTBI-fòbia, seria molt agosarat, però podem dir olé la ciutadania», remata.

El Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gèneres va obrir portes el 2017, impulsat per la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que fixava la creació de serveis d’atenció integral arreu de Catalunya.

Situat al Casal de les Dones, a la plaça de la Patacada, el PADS serveix com un punt d’informació i dinamització per qüestions relacionades amb l’orientació sexual i la identitat i l’expressió de gènere. A més de la primera atenció, l’acollida personal i familiar, la tramitació de canvis de nom de documentació, l’orientació legal i jurídica i el servei de suport psicològic, permet derivar l’usuari a serveis especialitzats en cas que es detecti aquesta necessitat i informar-lo de recursos específics. Així mateix, pretén sensibilitzar i prevenir la discriminació envers les persones LGTBI+.