Chema González: «Prevenir l'Alzheimer s'ha de fer des de petits amb hàbits saludables»
El neuròleg de la Fundació Pasqual Maragall considera que s'ha de tenir un estil de vida saludable com més aviat millor
Com d'important és cuidar els hàbits per prevenir l'Alzheimer?
«Sabem que un 45% de la malaltia de l'Alzheimer és originada per factors de risc modificables, és a dir, fer exercici físic, mantenir una dieta equilibrada, cuidar el son o l'estrès, tenir una vida cognitiva i socialment activa, cuidar la hipertensió, la diabetis o l'obesitat, no fumar o no beure alcohol. En definitiva, tot el que engloba un estil de vida saludable suposa poder modificar en un 45% el desenvolupament de la malaltia, que és una barbaritat que cap fàrmac ha aconseguit fins ara. Gairebé la meitat de tota la demència seria prevenible si controléssim aquests factors, que potser és una mica utòpic i complicat, però ens evidencia que podem fer alguna cosa».
Quins altres factors influeixen en aquesta malaltia?
«Hi ha altres factors que no podem modificar, com és l'edat o la genètica. Jo no puc decidir la meva genètica o deixar de celebrar aniversaris».
Aleshores, és cert que hi ha un aspecte genètic que ens fa més susceptibles a desenvolupar l'Alzheimer
«Sí. Fins que no existeixi una teràpia gènica no ho podrem modificar. Aleshores, no significa que per portar-te molt bé no vagis a tenir la malaltia, però tampoc significa que per portar-me molt malament ho tindràs. Encara hi ha moltes coses que no sabem. Però si un 45% depèn de tenir uns hàbits saludables significa que tenim un marge de millora important a les nostres mans».
Causes
Hi ha alguna manera de poder detectar-ho d'una manera precoç?
«Una cosa està clara i és que la prevenció s'ha de fer des que són nens. El millor seria que els estils de vida saludable siguin un tema d'educació que s'inculca des de petits, perquè la prevenció és acumulativa. Imaginem, que és impossible, que tenim una bola de cristall amb la qual podem veure que d'aquí a un any desenvoluparàs l'Alzheimer. Per molt que tu ara et posis a portar-te molt bé el més probable és que no ho puguis retardar, de poc serveix cuidar-se durant un any quan portes cinquanta sense fer-ho. El que tu facis és un benefici o un perjudici acumulatiu al llarg de la teva vida, per això és important estar tota la teva vida cuidant-te en comptes de cuidar-te quan ja ets gran. A veure, més val tard que mai, però com més aviat millor».
Hi ha algun factor de risc més determinant o és un conjunt?
«És molt difícil de saber, també depèn de la genètica de l'individu que potser hi ha una cosa amb la qual respon millor que una altra o que l'afecta més. Però un estil de vida saludable ho inclou tot, l'exercici, el consum d'alcohol o tabac, l'alimentació o la son. I a més, tots estan entrellaçats entre sí, perquè si fas esport segurament dormiràs millor o si menges bé i t'engreixes menys et serà més fàcil fer esport».
Com podem notar que una persona comença a desenvolupar la malaltia?
«Els primers símptomes de l'Alzheimer, tot i que hi ha diferents variants, normalment solen afectar a la memòria a curt termini. És a dir, és una persona que comença a oblidar converses recents o coses que han passat fa poc. Aleshores es comença a repetir, a explicar el mateix una vegada i una altra o a preguntar una cosa que t'he preguntat fa no res. És veritat que l'envelliment té un declivi cognitiu natural, però no arriba a interferir en el dia a dia».
