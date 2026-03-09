CURSA
La marea rosa tornarà a omplir els carrers de Reus durant la 14a Cursa de les Dones
Els organitzadors esperen superar els rècords de participació i de recaptació solidària el proper 3 de maig
La 14a edició de la Cursa de les Dones de Reus, un dels esdeveniments esportius i solidaris més populars i esperats de la ciutat, tornarà diumenge 3 de maig amb l’objectiu de superar els rècords de participació i de recaptació solidària. A més, s'han consolidat enguany les activitats paral·leles sota el nom de Reus és Rosa, després de l'èxit de l'edició passada.
La cursa sortirà, com és habitual, de la plaça de la Llibertat i recorrerà 5 quilòmetres pels carrers més emblemàtics de la ciutat. En aquesta edició es posaran a disposició 3.200 dorsals per a la cursa d’adults, 200 més que l’any passat, així com 300 dorsals infantils, 50 més que el 2025.
La Cursa de les Dones de Reus està organitzada per la Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, amb la col·laboració del Departament d’Igualtat, Reus Promoció i Aigües de Reus, entre altres empreses i entitats col·laboradores i patrocinadores.
Dorsal 0 solidari
A més de participar a la cursa, les persones que vulguin col·laborar amb la causa podran fer-ho a través del Dorsal 0, disponible al web de la cursa (cursadonesreus.cat). Amb una aportació mínima de 12 euros, s’obtindrà una polsera solidària.
La Cursa de les Dones de Reus és l’única de tot l’Estat que destina el 100% dels beneficis a la lluita contra el càncer. Els fons recaptats es destinaran a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i al Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
L’any passat la recaptació va assolir un nou rècord amb 38.441,51 euros, una xifra que l’organització espera tornar a superar en aquesta nova edició.
Programa d’activitats
Les activitats del programa Reus és Rosa es portaran a terme el dissabte 2 de maig amb propostes al llarg de tot el dia. Tot i que el programa complet es presentarà en les properes setmanes, ja s’ha avançat que inclourà un matí de xerrades sobre salut de la dona al Centre Cívic Gregal i un vespreig festiu a la plaça de la Llibertat, amb música i ambient lúdic, pensat per escalfar motors de cara a la cursa de l’endemà.
Les inscripcions per la Cursa de les Dones s'han obert avui al web cursadonesreus.cat.