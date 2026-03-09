Urbanisme
El pàrquing de Reus que desapareixerà per construir 136 pisos i una zona comercial
El projecte preveu aixecar un edifici de planta baixa i sis altures i reservar més de 4.400 m² per a ús comercial
L’actual aparcament dissuasiu situat a l’avinguda de Països Catalans de Reus podria transformar-se en els propers anys en un nou complex residencial i comercial. El projecte preveu la construcció de 136 habitatges i l’habilitació d’espais destinats a activitat comercial en una zona molt propera a les Piscines Municipals i a un establiment de Mercadona.
El solar, que actualment disposa de 275 places d’aparcament, es troba en una illa delimitada per l’avinguda de Països Catalans i els carrers Doctor Ferran, del Romaní i de l'Argentera. La proposta preveu aixecar un edifici amb planta baixa i fins a sis altures, a més de reservar 4.488 metres quadrats per a usos comercials.
La iniciativa, de promoció privada, ha passat recentment per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, on s’ha tramitat una modificació del plantejament inicial per redefinir la distribució de volums edificables dins de l'illa. L’objectiu és reorganitzar els espais destinats a habitatges i comerç mantenint el mateix sostre edificable previst al projecte original.
Segons fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la nova ordenació reduirà la profunditat edificable de les plantes pis, fet que permetrà millorar l’entrada de llum natural als edificis. Aquesta mesura també busca afavorir l’eficiència energètica i avançar cap a una sostenibilitat ambiental més gran.
La reorganització del projecte permetrà a més concentrar una major part de l’activitat comercial a l’avinguda de Països Catalans, mentre que les plantes subterrànies de les parcel·les més pròximes a aquesta via es destinaran a facilitar el funcionament dels espais comercials.
L’inici de les obres dependrà ara de la concessió de la corresponent llicència urbanística per part de l’Ajuntament de Reus. Una vegada superats els tràmits administratius, el projecte podria transformar per complet aquest espai urbà situat en un dels eixos de creixement de la ciutat.