SERVEIS
Aigües de Reus invertirà enguany 2,3 MEUR en la millora de les xarxes d'abastament i sanejament
Els treballs tenen com a objectiu garantir el manteniment a llarg termini del servei municipal d’aigua, la seva eficiència i la sostenibilitat en el temps
Aigües de Reus du a terme obres, ara mateix, en la via pública de diferents barris de la ciutat. Són els primers treballs que es fan a la xarxa aquest 2026, un any al llarg del qual la inversió de millora de les xarxes d'abastament i sanejament arreu de la ciutat serà d'uns 2.300.000 euros. Els treballs estan finançats en la seva totalitat per l’empresa municipal d’aigües.
Els carrers on en duen a terme obres són els següents: al carrer de Gandesa, on ja s'ha iniciat la reparació de la xarxa d'abastament; i al carrer de la Sardana i al passatge Vilella, on es procedeix a la millora de les xarxes d'abastament i sanejament. D'altra banda, està previst que comencin en breu la reforma de connexió de l’arqueta del sector E09 (barri Montserrat) i la renovació de la xarxa d'abastament a l’àrea que comprenen els carrers de l’Escultor Modest Gener, de Vila-seca, de Carrasco i Formiguera, del Canonge Bové i la plaça de l’Abat Oliba.
Paral·lelament, en aquests moments, l'Ajuntament de Reus també ha iniciat la tramitació d'altres obres en barris de la ciutat que es completaran al llarg de l'any. Així doncs, ja es tramita la renovació de la xarxa d'abastament als següents llocs: passatge Quer, glorieta Balears, i carrers de Mas Abelló, Espronceda, Papallona, Escultor Sunyol, Miami, Gredos i Guadarrama. D'altra banda, al marge d'aquestes obres ja programades, hi ha una partida del pressupost destinada a d'altres obres de reparació de la xarxa que encara no s'han concretat.
El regidor responsable del servei, Daniel Rubio, ha destacat que «les inversions que es duen a terme no es limiten a combatre les urgències i les avaries, sinó que també miren de garantir el manteniment a llarg termini del servei municipal d’aigua, la seva eficiència i la sostenibilitat en el temps d’acord amb una legislació i una exigència social cada cop més gran».
A mesura que les obres es duen a terme, Aigües de Reus en comunica el seu inici als afectats i a les associacions veïnals respectives. Com és habitual en totes les obres que impulsa a la ciutat, Aigües de Reus posa a disposició dels veïns un telèfon (977 345 843) per a qualsevol consulta durant les obres i agraeix anticipadament la col·laboració veïnal, tot desitjant que les molèsties i interferències siguin mínimes durant l’execució dels treballs.
A banda de les inversions en las xarxes d'abastament i sanejament, Aigües de Reus també té previstes per aquest 2026 obres que tenen a veure amb la recuperació de recursos hídrics de km 0, la millora de la qualitat de l’aigua, especialment pel que fa als contaminants emergents, o la utilització d’aigua no potable per al reg de parc i jardins, entre d'altres.