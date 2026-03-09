SUCCESSOS
Una dona resulta ferida a causa d'un atropellament al raval de Pallol
Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda
Una dona va resultar ferida després de ser atropellada ahir diumenge al raval del Pallol. L'avís es va donar a les 18.33 hores i diversos vianants van socórrer a la víctima mentre s'esperava l'arribada dels serveis d'emergències. Es van traslladar al lloc dels fets Guàrdia Urbana, Bombers i el SEM i es van endur a l'afectada a l'Hospital Sant Joan. També es va registrar un segon individu ferit lleu.
