Una dona resulta ferida a causa d'un atropellament al raval de Pallol

Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda

Fotografia del lloc dels fetsDiari Més

Una dona va resultar ferida després de ser atropellada ahir diumenge al raval del Pallol. L'avís es va donar a les 18.33 hores i diversos vianants van socórrer a la víctima mentre s'esperava l'arribada dels serveis d'emergències. Es van traslladar al lloc dels fets Guàrdia Urbana, Bombers i el SEM i es van endur a l'afectada a l'Hospital Sant Joan. També es va registrar un segon individu ferit lleu.

