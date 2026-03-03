SUCCESSOS
Crema un vehicle prop del camp de futbol de la Pastoreta a Reus
Els fets han passat aquesta matinada de dimarts
Els Bombers de la Generalitat han treballat en un incendi de vehicle a Reus. Els fets han passat a les 00.24 hores a la zona del camp de futbol de la Pastoreta i han mobilitzat dues dotacions.
Un cop allí han extingit el foc d'un turisme que estava estacionat al carrer. Aquest ha cremat un 90%, mentre que un altre vehicle proper ha quedat afectat un 5% per la part de davant. L'incendi també ha afectat un arbre proper. Cap persona ha resultat ferida.