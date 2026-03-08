Successos
Tres ferits lleus en un accident a la C-422 a la Selva del Camp
En l’accident s’hi han vist implicats dos turismes, que han col·lidit en un xoc frontolateral
Tres persones han resultat ferides lleus en un accident de trànsit registrat aquesta nit a la carretera C-422, al terme municipal de la Selva del Camp.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís del sinistre s’ha rebut a les 23.57 hores. En l’accident s’hi han vist implicats dos turismes, que han col·lidit en un xoc frontolateral per causes que es desconeixen.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat per assegurar la zona i atendre les persones afectades.
Com a conseqüència de la col·lisió, tres persones han resultat ferides lleus i han estat traslladades a l’Hospital Sant Joan de Reus per rebre assistència mèdica.