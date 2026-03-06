DRETS SOCIALS
Reus acull el debat de la sexualitat dins de la discapacitat intel·lectual
Més de 200 persones assisteixen al primer Congrés Nacional de Sexualitat i Discapacitat Intel·lectual
Reus acull la primera edició del Congrés Nacional de Sexualitat i Discapacitat Intel·lectual que va obrir ahir dijous 5 de març i tanca avui amb xerrades, ponències i taules rodones que pretenen posar sobre la taula una temàtica poc desenvolupada; com acompanyar en el gaudi i descobriment de la sexoafectivitat a les persones que pateixen una discapacitat intel·lectual. Aquest congrés ha estat impulsat des de la Fundació Villablanca, el qual ja treballa aquesta temàtica a través del seu servei d'atenció a la salut sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual (SASS-DI). La gerent de la Fundació Villablanca, Cori Rodríguez, va destacar la necessitat d'haver creat aquest congrés com un espai on poder parlar sobre aquesta temàtica i que enguany ha acollit a més de 200 persones.
Entre els desitjos més repetits per diversos ponents i autoritats, hi havia el d'acabar amb el mite que la sexualitat no és una cosa que una persona amb discapacitat pugui viure. «Abordarem una qüestió que, durant massa temps, ha quedat entre el silenci i la incomoditat. La sexualitat no és un afegit a la persona, és una dimensió estructural de la identitat, del vincle i de l'autoestima. Les persones amb discapacitat no queden al marge d'aquesta realitat; tenen cos, emocions, desitjos, necessitats d'afecte i dret a la intimitat», va reivindicar el president de la Fundació, Marcel Rosich.
Per una altra banda, també es va parlar de la necessitat d'establir un protocol més enllà de l'àmbit de la fundació i tractar d'assessorar l'entorn d'aquestes persones per tal que puguin fer un bon acompanyament. «Són coses que encara estan creixent. Es van ampliant i incorporant tota aquella part més jurídica i dels drets. Cal donar seguretat a aquestes persones com també als professionals que treballen amb ells. Esperem que experts de tota Espanya puguin col·laborar per potser elaborar un protocol d'actuació o establir un consens», argumenta la gerent de la Fundació Villablanca. Entre les diverses qüestions tractades també hi ha hagut espai per a la maternitat, entre altres temes, tot amb la voluntat de generar un debat constructiu que permeti a les persones amb discapacitat intel·lectual gaudir dels seus drets sexoafectius.
