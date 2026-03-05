DANSA
El Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri selecciona 23 concursants entre 60 candidats
Les semifinals i finals es podran veure gratuïtament al Teatre Fortuny el 12 i 13 de març
La dotzena edició del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri de Reus ha hagut de seleccionar per primera vegada els candidats a participar en el concurs. Fins a 60 ballarines i ballarins s'hi havien presentat i el jurat n'ha preseleccionat 30, dels quals 23 són els que finalment competiran. El certamen se celebrarà de l'11 al 14 de març. Les semifinals i la final, el 12 i 13 de març, es podran veure gratuïtament al Teatre Fortuny.
El dissabte 14 se celebrarà una gala en el mateix espai on sí que caldrà adquirir localitat i on hi actuaran artistes estatals que treballen en companyies internacionals. El concurs, un dels més prestigiosos de l'Estat, ofereix un primer premi de 5.000 euros, entre un total de nou reconeixements i beques.
El Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri s'adreça a joves ballarins que estiguin preparant la seva carrera professional. El certamen, biennal, ja té una llarga trajectòria i alguns dels guardonats ja es troben treballant en companyies de prestigi. És el cas de la vallenca Carlota Batalla o de Candela Nieto, que van ser finalistes en l'edició del 2019 i que actuaran a la gala de dissabte.
La coordinadora del premi, Cristina de Anciola, ha destacat que es plantegen el certamen «com un espai de formació i no només de competició». Alguna de les particularitats del Roseta Mauri és que els participants rebran classes magistrals en les quals rebran uns coneixements que després hauran d'incorporar a les actuacions públiques que facin. «És important que tinguin la capacitat de descobrir altres estils. El jurat sap diferenciar el talent de les condicions físiques i sap què vol trobar. Veuen les classes i tallers i poden veure'n l'evolució. Alguns no evolucionen i altres a vegades fan un canvi espectacular», ha destacat la coordinadora.
Entre la seixantena de candidats hi havia ballarins d'Estats Units, Portugal o França, a més d'arreu de l'Estat, però finalment els seleccionats són estatals i de Portugal. Destaca la presència de joves ballarins catalans però també de Madrid i València. Pel que fa al jurat, està presidit per Joaquín de Luz, ballarí amb trajectòria internacional i exdirector de la Compañía Nacional de Danza, Mathieu Ganio, del ballet de l'Òpera Nacional de Paris, o Paola Vismara, mestra de ballet de l'escola de dansa de l'Scala de Milà, entre altres.
Més enllà de les semifinals i final a porta oberta, hi ha unes fases prèvies a porta tancada, a les quals només hi podran accedir els membres del jurat i, com a espectadors privilegiats, professors de dansa de la província de Tarragona. «Els nois són gairebé professionals i per aquest professorat també és un estímul i una motivació», ha destacat de Anciola.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat que Reus aculli un premi d'aquestes característiques, que «posa en valor el creixement de la dansa a la ciutat». Així mateix, ha explicat que les dues sessions gratuïtes han de permetre «que tota la ciutadania accedeixi a la cultura». En aquesta línia, la presidenta de la Fundació del Teatre Fortuny, Dolors Sardà, ha afegit que han enviat una carta a totes les escoles de Reus convidant els alumnes a assistir-hi. Finalment, el regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha manifestat que «no hi ha excusa per no anar al Fortuny».
Respecte el teatre, Guaita ha assegurat que un cop s'ha anunciat la reobertura després de les millores d'emergència que s'hi han fet, la seguretat està garantida.