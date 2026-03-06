Viral
Els aspirants a militar a Tarragona creixen un 23%: la província, entre les que més augmenta d’Espanya
Gairebé una vintena de centres educatius de la demarcació col·laboraran amb el Ministeri de Defensa
La primera convocatòria oberta pel Ministeri de Defensa el 2026 situa el Camp de Tarragona entre els territoris on més han augmentat les sol·licituds per accedir a les places de Tropa i Marineria. El nombre d’aspirants procedents de la província ha crescut un 23% respecte al 2025. El procés de selecció va començar el 9 de gener, amb 4.527 places ofertes a tot l’Estat, 85 més que a la convocatòria de l’any anterior.
El primer cicle del procés finalitzarà el 4 de maig, encara que està previst que el nombre de places torni a ampliar-se en el segon període de selecció, que s’obrirà entre el 5 de juny i el 12 de juliol. L’objectiu del Ministeri de Defensa és que, una vegada completades totes les proves, el 22 de gener de 2027 les Forces Armades comptin amb gairebé 12.000 nous efectius de Tropa i Marineria.
Camp de Tarragona
La borrasca Regina continuarà activa a Tarragona aquest cap de setmana: previsió de pluja
Daniel Cabezas Ramírez
Durant les convocatòries de 2025, prop de quaranta aspirants van presentar sol·licituds des de la província de Tarragona. En aquesta primera fase de 2026 la xifra ja ha augmentat i les previsions apunten que podria continuar creixent durant el segon cicle de selecció.
Aquest increment respon també a la situació actual de les Forces Armades. Als informes publicats a finals de 2025, el Ministeri de Defensa assenyalava una reducció de 823 efectius en el conjunt dels exèrcits, fet que ha reforçat la necessitat de captar nous militars.
Baix Penedès
El poble de Tarragona que vol una piscina gegant per fer surf i que divideix els veïns
Daniel Cabezas Ramírez
Les estadístiques més recents també mostren canvis en el perfil dels aspirants. El 2024, la relació entre candidats i places va baixar de 4,30 a 4,20 persones, després de què l’augment de places —8.062 en total— no fos proporcional al nombre de sol·licituds, que va arribar a les 33.777. Aquell mateix any també va destacar l’augment de dones aspirants, que ja representen gairebé un 15%, davant el 85% d’homes.
A més de l’increment d’aspirants, el Ministeri de Defensa també impulsa iniciatives educatives a la província. Un total de 19 centres de Tarragona participaran en activitats divulgatives que inclouen videoconferències amb personal civil i militar de la Base Antàrtica Espanyola Gabriel de Castilla, on s’expliquen diferents projectes científics que es desenvolupen al continent antàrtic.