Tornen les Botigues al Carrer per donar pas a la nova campanya
Fins al 7 de març els establiments comercials trauran els estocs a peu de carrer
Les Botigues al Carrer van tornar amb la 51a edició que s'allargarà fins aquest dissabte 7 de març a l'espera que la climatologia respecti als comerciants. Aquest esdeveniment ja tradicional de la capital del Baix Camp, organitzat des del Tomb de Reus, serveix perquè els comerços del Tomb de Ravals, bona part d'ells del sector de la moda, però també d'altres, puguin intentar donar sortida al seu estoc amb preus més competitius. D'aquesta manera, l'eix comercial de Llovera i Monterols s'ha tornat a cobrir amb els estenedors i estands a banda i banda del vial i els vianants donant un cop d'ull mentre cerquen ofertes atractives.
Des de la botiga de roba d'home Cottoni, ubicada al carrer de la Galera, esperen que la climatologia respecti, ja que «les Botigues al Carrer ens ajuden d'una manera molt positiva. Tenim alguns estocs que podem treure a bons preus i així ho evitem emmagatzemar». «Potser si ens plou caldrà allargar una mica per tal de compensar», afegeix. Una visió amb la qual coincideixen des de la botiga de roba d'home Pujol Vilà, al raval de Jesús, que veu en la iniciativa una «oportunitat per vendre aquelles coses que potser no han tingut tant d'èxit. De vegades és gènere que fa tres o quatre anys que és a la botiga i haver de guardar-lo és una molèstia».
Per la seva banda, des de Calçats Casas Girona, situat al carrer de les Galanes, comenten que aquesta iniciativa permet «oferir diversos descomptes i ofertes que el que fan és atraure el client». Ara bé, una atracció que no només permet eliminar estoc, sinó que entrin a la botiga i «vegin les coses de la nova temporada i augmentar així les vendes». Una visió diferent de la de no només desfer-se d'estoc amb la qual coincideixen des de la botiga de roba sostenible Möbius, al carrer de Jesús, que ho veu com una oportunitat per fer «publicitat». «Ens va genial, perquè és veritat que estem en un carrer del centre per on passa molta gent, però de vegades les persones van molt mirant endavant i sense fixar-se en el seu entorn. Posar un estenedor al mig fa que girin al cap. Hi ha hagut gent que m'ha dit que m'han conegut gràcies a això», defensen des de Möbius.
La iniciativa compta amb la participació d'uns 90 establiments entre associats i no associats al Tomb de Reus. A més, l'Agència Reus Promoció hi col·labora mentre es prepara el terreny abans de començar la campanya d'estiu.
