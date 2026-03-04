MEDI AMBIENT
Es planten 371 arbres en 44 carrers amb el desplegament del Pla Reus Respira
L’Ajuntament inicia la primera gran actuació d’arbrat amb una inversió de més de 254.000 euros i preveu superar els 500 nous exemplars anuals
L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa una nova fase d’ampliació de l’arbrat urbà amb la plantació de 371 arbres distribuïts en 44 carrers de la ciutat. L’actuació forma part del Pla Reus Respira i compta amb un pressupost de 254.659,19 euros (IVA inclòs). Els treballs han estat adjudicats a l’empresa L’Agulla construcció i serveis de paisatge SL.
Aquest projecte s’afegeix a altres intervencions municipals de jardineria i remodelació de la via pública que també incorporen nova vegetació, en el marc d’una estratègia global que preveu la plantació d’un mínim de 500 arbres anuals.
Les tasques inclouen l’adequació dels escocells, els treballs d’excavació, la plantació i el manteniment dels exemplars durant el primer any. Les ubicacions s’han determinat tant per criteris tècnics com a partir de les peticions recollides en processos de participació ciutadana. Les inspeccions prèvies havien detectat escocells buits, soques d’arbres morts i exemplars en mal estat que calia substituir.
En total, s’introduiran 20 espècies diferents, escollides per la seva resistència, adaptació al clima i coherència amb l’entorn urbà.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha afirmat que «amb el desplegament del Pla Reus Respira fem un pas decidit cap a una ciutat més verda, més saludable i millor preparada per afrontar els reptes del canvi climàtic. Actuem avui i planifiquem el futur de Reus amb criteris de sostenibilitat, equitat territorial i qualitat de vida als barris».
Per la seva banda, el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha remarcat que «aquesta primera gran plantació és l’inici d’un compromís ferm i sostingut en el temps. Amb una inversió estable i una planificació tècnica, volem incrementar en un 30% l’arbrat de la ciutat en deu anys, reduir les illes de calor i donar resposta a les demandes de la ciutadania: més ombra, més verd i més benestar».
Reus Respira
Reus Respira (R2) és una aposta per protegir i incrementar l’arbrat a la ciutat de manera planificada com a política estratègica de lluita contra el canvi climàtic, mitigar les illes de calor urbanes, generar nous espais d’ombra, reduir la temperatura i, en definitiva, millorar l'habitabilitat a la ciutat.
El pla Reus Respira (R2) destinarà un pressupost mínim de 150.000 euros cada exercici a la plantació de nou arbrat, amb l’objectiu d’arribar a sumar 5.000 arbres nous en 10 anys, gairebé un 30% més que els que hi ha plantats en l’actualitat, 18.400.
Amb les diferents actuacions de jardineria a la via pública que s’han portat a terme en els darrers mesos, l’Ajuntament ha plantat més de 300 arbres (als parc de l’Olla, del carrer Escultor Modest Gené, de Pròsper de Bofarull; als carrers Prat de la Riba, Balmes, Riera Miró, Camí de Tarragona, i a espais verds com Boca de la Mina).