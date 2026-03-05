Turisme
La ciutat costanera d’Anglaterra on es podrà volar des de Reus el 2027 amb una nova ruta de Jet2
La nova ruta connectarà l’Aeroport de Reus amb el sud d’Anglaterra una vegada per setmana i de maig a octubre
L’Aeroport de Reus sumarà una nova destinació internacional a partir de l’any que ve. L’aerolínia britànica Jet2 té previst estrenar al maig de 2027 una nova ruta que connectarà la capital del Baix Camp amb Bournemouth, una ciutat costanera situada al sud d’Anglaterra.
Segons la planificació de la companyia, el vol començarà a operar el 2 de maig de 2027 i es mantindrà fins al 31 d’octubre. La connexió tindrà una freqüència d’un vol setmanal en cada direcció, que es realitzarà els diumenges. Els bitllets ja es troben disponibles al web de l’aerolínia.
La posada en marxa d’aquesta ruta estava inicialment prevista per a la temporada d’estiu de 2026. Tanmateix, els plans es van retardar a causa de la falta de noves aeronaus a la flota de la companyia.
El General Mànager d’Aeroports i Organitzacions Turístiques de Jet2.com i Jet2holidays, Ricard Querol, va explicar que l’aerolínia està incorporant nous Airbus A321neo i que els retards en l’entrega dels avions van obligar a ajustar el calendari d’expansió.
Bournemouth és una localitat costanera del sud d’Anglaterra i es convertirà en una nova destinació de l’aeroport reusenc quan entri en funcionament la connexió.