ENTREVISTA
Alejandra Ruiz: «Reus té potencial per créixer al llarg de tota la temporada, però necessitem un sistema de taxes competitiu»
La portaveu de Ryanair a Espanya explica els plans de creixement que l’aerolínia té per a l'Aeroport de Reus i apunta que les tarifes aeroportuàries «bloquegen» la desestacionalització
Com veuen la temporada?
«Aquesta temporada d’estiu ha començat ara, al març. A Reus, operem dotze rutes, amb 70 freqüències setmanals. És un increment del 6% respecte de l’any anterior. En concret, hem reforçat algunes rutes, com Dublín, Shannon, Manchester i Liverpool. Totes elles tindran un vol setmanal més. Pel que fa als seients, també pugem, amb 800.000, un 6% més que el 2025. Esperem tancar l’any amb 727.000 passatgers, un 11% més».
Estan satisfets?
«A Reus, estem molt contents amb les nostres operacions, sobretot en temporada alta. Volem continuar creixent. Ara bé, sobretot ens agradaria incrementar la capacitat en els mesos de menor demanda, però s’estan bloquejant oportunitats per les altes exigències d’Aena als aeroports regionals. Hi ha molt potencial per créixer al llarg de tota la temporada, però el sistema de taxes actuals i els increments viscuts des del 2024, així com la pujada que es planteja per al quinquenni del 2027 al 2031, bloquegen aquest creixement».
Tenien pensat créixer?
«Per a Reus, teníem plans molt rellevants. El gener del 2024, vam proposar un pla de creixement en general per a Espanya. En el cas de Reus, proposàvem crear una base i augmentar la capacitat en un 67%. Què ha passat? Que no hi ha hagut resposta per part del Govern i la reacció d’Aena ha estat apujar les taxes. Ens agradaria créixer més a Reus, té potencial per fer-ho, però necessitem un sistema de taxes competitiu».
El sistema actual deixa en stand by el creixement?
«Exactament. La base pròpiament es plantejava per a l’estiu, però, a més, hi havia la possibilitat de disposar d’operacions al llarg de tot l’any. Ara mateix, les oportunitats estan bloquejades per la pujada de taxes dels últims anys. En el nou Document de Regulació Aeroportuària (DORA III), Aena planteja un nou augment de tarifes. Ho fa perquè vol dur a terme inversions per un valor de 13.000 milions d’euros als aeroports. El període de consultes no va servir per a res, perquè des del principi tenien molt presa la decisió. No van tenir en compte les nostres recomanacions».
Què deien?
«Molts dels projectes d’ampliació són necessaris, estem a favor de millorar les infraestructures, però veiem inversions sobredimensionades. Espanya necessita aeroports amb costos baixos que permetin a les aerolínies créixer i crear inversió, i aeroports plens. Ens hauríem de centrar en per què hi ha aeroports buits i solucionar-ho. A més, si Aena vol afrontar aquestes inversions, hi ha marge perquè ho pugui fer i, a la vegada, redueixi taxes».
Com?
«Estimem que el trànsit creixerà un 3,5% anual i Aena ho calcula en un 1,3%. Infravalora els càlculs, i això justifica la pujada de tarifes. Si la pujada del quinquenni s’aprova, això podria tenir un impacte sever per a la competitivitat del país. Fins i tot els aeroports forts podrien veure’s afectats en temporada baixa. En altres països, com Itàlia o Albània, està succeint tot el contrari. Estan abaixant impostos a l’aviació i atraient capacitat de les aerolínies, mentre que aquí hi ha un bloqueig que ens encantaria resoldre».
A Reus, l’afectarà?
«En aquests moments, la temporada a Reus funciona. És un destí que, si bé amb taxes poc competitives, té prou demanda, sobretot provinent de mercats com Irlanda i el Regne Unit, per no veure’s afectat, en el sentit que no hem de reduir la capacitat. El que sí que ocorre és que perd capacitat de creixement i de desestacionalització del turisme. A Catalunya, els aeroports estan en un moment perfecte perquè es parli, es negociï i es plantegin solucions, ja que els governs català i estatal estan alineats políticament».
Com valoren l’evolució a l’Aeroport de Reus?
«Hi operem des del 2003 i sempre hi hem estat molt bé. Ens vam recuperar molt ràpid de la pandèmia i hem anat creixent any rere any, amb una demanda estable. Reus ha sabut consolidar-se molt bé, sobretot davant d’irlandesos i britànics. Té uns mercats molt fidels i Ryanair ha sabut respondre a això».
Dotze rutes, cinc països i 800.000 seients
Reus
Aena invertirà 62,7 milions d'euros a l'Aeroport de Reus entre 2027 i 2031
Sergi Peralta Moreno
Reus
L'Aeroport de Reus comença la temporada amb l'oferta d'una vintena de destins
Sergi Peralta Moreno