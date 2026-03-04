LABORAL
La Jornada Treballa al Turisme ofereix més de 2.000 llocs de feina: cuina, vigilància o manteniment
Una trentena d'empreses van estar presents en la cerca de nous treballadors
Com ja comença a ser habitual el Saló del TurisMarket va acollir durant el segon dia la celebració de la 8a Jornada Treballa al Turisme, on una trentena d'empreses del sector turístic van oferir més de 2.000 vacants de feina a tot aquell assistent interessat. Una activitat amb la qual, en el marc del TurisMarket, sumen esforços entre la Cambra de Comerç de Reus i la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), i on abans que obrissin portes a les 10 hores ja hi havia centenars de persones esperant a fora de les instal·lacions de firaReus Events. «Hem treballat plegats amb la FEHT en aquests tres anys i és molt important. Fer-ho separat vindria gent, però és més positiu englobar-ho tot en una jornada com aquesta», va valorar el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora.
A més, la gran presència d'empreses del sector que sumen la xifra de 2.000 vacants, superant amb escreix les 1.200 de l'edició de l'any 2025, suposa una mostra del creixement del sector que, alhora, necessita nodrir-se de personal: «S'està allargant la temporada i s'està desestacionalitzant, amb això les empreses també necessiten més personal». Ara bé, tal com apunta la presidenta de la FEHT, Berta Cabré, els perfils necessaris són molt variats: «Oferir 2.000 llocs de feina vol dir que som una indústria viva, molt activa i amb constant transformació, que també fa que es generin més possibilitats en l'àmbit laboral».
En aquest sentit, algunes de les empreses presents com el Playa Montroig Camping Resort, expressava que tenen una gran i variada demanda de perfils professionals: «Un lloc com aquest ens permet arribar a més gent, ja que amb gent de Mont-roig del Camp i la vora no podríem cobrir la nostra necessitat de plantilla. Busquem tota mena de perfils, com vigilants, cambrers o cuiners, entre altres». Ara bé, altres empreses com Medplaya tenien molt clar que la seva demanda es basava en uns perfils concrets com recepcionistes o treballadors de manteniment.
Objectiu 1.500
Per un altre costat, el pronòstic dels presidents d'ambdues entitats organitzadores era que en aquella sola jornada era «molt difícil» cobrir les més de 2.000 vacants de feina, en ser una xifra tan elevada. «Si en cobrim unes 1.500 estaríem molt contents», va valorar Basora. Al seu torn, Cabré va posar sobre la taula la importància de facilitar aquest «primer contacte» directe i fluid entre les empreses i els demandants de feina per comprovar si «fan matx» o no segons els interessos laborals d'ambdues parts.
Tarragona
L’enginyera de Tarragona que dissenya per a la NASA els menús per als astronautes que viatgin a Mart
Daniel Cabezas Ramírez
Reus
Un nou bufet lliure obrirà a Reus: oferirà més de 350 plats en 1.400 m² i crearà 40 llocs de treball
Daniel Cabezas Ramírez