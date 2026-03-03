EQUIPAMENTS
El Parc de Bombers de Reus s’adaptarà a la realitat i la normativa en vigor: vestidors inclusius i formació
La intervenció de reforma i ampliació de les instal·lacions estarà enllestida cap al 2028
El Parc de Bombers de Reus s’adaptarà a la realitat actual. Les instal·lacions en funcionament es remunten al 1986 i la seva actualització no només respondrà a l’encaix amb la normativa en vigor, sinó també als canvis que el cos ha viscut des de la seva constitució. En aquesta línia, les dependències s’adequaran a la presència de personal femení, amb l’habilitació de vestidors inclusius. A més, en esdevenir un parc de tipus A, es preveu un augment de la plantilla —amb un mínim de nou persones— i l’establiment com a seu formativa, així que, amb més espai, es descongestionarà l’equipament utilitzat i permetrà crear nous serveis. La compleció dels treballs s’espera per al 2028.
La superfície es veurà incrementada cap al solar adjacent cedit per l’Ajuntament de Reus, de 2.326,55 m2, on es construirà una nova edificació, que seguirà un sistema modular integral, per a reubicar-hi les activitats complementàries de formació. També hi haurà el centre ERA (Equips de Respiració Autònoma), dependències de la unitat GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) i la seu del sotscap territorial de la Regió d’Emergències de Tarragona, que actualment estan al Parc de Bombers. L’ampliació es produirà a l’actual aparcament en superfície de Mas Abelló, al carrer de Mas del Tallapedra, just al costat del Parc de Bombers i a prop del centre cívic del barri, el Mas Abelló.
En conseqüència, al Parc de Bombers s’hi crearà un gimnàs —actualment ubicat a les cotxeres—, nou habitacions dobles, una aula de formació específica per al personal de servei, espais diferenciats per als equips de protecció individual (EPI) nets i els que acaben bruts després d’una intervenció i vestidors inclusius.
Redistribució d’espais
La reforma permetrà redistribuir el Parc de Bombers. L’àmbit de l’habitatge es traslladarà a la primera planta de l’edifici, on també es trobaran la cuina i la sala d’estar, de forma que la planta baixa quedarà restringida a ambients de treball, amb les cotxeres i la sala de control com a elements centrals. Així mateix, l’actuació garantirà circuits segurs per al personal, de manera que per desar els EPI bruts no caldrà travessar altres dependències netes.
Addicionalment, s’incidirà a la torre de pràctiques. Com que presenta un bon aspecte de conservació, la intervenció es limitarà a una rehabilitació exterior, amb tasques com el repintat de baranes i escales metàl·liques, la neteja i desenrunat de l’interior o la impermeabilització de terrats.
4,7 milions d’euros
Les obres de reforma estan, en aquests moments, en fase de licitació, amb un pressupost base de 4,7 milions d’euros (IVA inclòs). La previsió és que l’inici de l’actuació sobre el terreny pugui encetar-se després de l’estiu, entre setembre i octubre del present 2026. Amb aquesta voluntat, i tenint en compte l’establiment d’un termini de 16 mesos per a la seva compleció, el calendari fixa l’any 2028 per a la fi de la intervenció.
