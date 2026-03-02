Gastronomia
La cafeteria de moda de Salou obre a Reus: arrasa a les xarxes amb les seves postres i batuts
El local ofereix una carta variada que inclou creps, gofres, mini croissants o mini muffins amb nutella i nocilla
El Rinconcito de Manel, famós a Salou per les seves postres espectaculars i batuts virals, ha inaugurat un nou local a Reus, concretament a la plaça del Nen de les Oques, a l’espai que en el passat va ocupar un quiosc de Roslena. El Rinconcito també disposa d’un altre establiment a Altafulla, a la plaça Martí Royo.
El local ofereix una carta variada que inclou des de creps, gofres i pancakes, fins elaboracions més originals com el Sweet Twist, una nòria amb mini croissants, palmeritas, popdots i mini muffins acompanyats de nutella i nocilla blanca. A més, els clients poden gaudir de batuts, smoothies, bowls personalitzats i còctels fruiters.
El nou establiment busca convertir-se en un nou punt de trobada a la ciutat, oferint un espai divertit, amb racons fotogènics. L’obertura a Reus suposa l’expansió de la marca, que ja acumula reconeixements i més de 1.900 ressenyes amb una valoració de 4,7 sobre 5 al seu local del carrer de Colón de Salou.