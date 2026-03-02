VIRAL
Un nutricionista ho confirma i revela quines són les galetes més sanes de Mercadona
L’expert analitza diverses opcions i assenyala quines tenen menys sucres i millor perfil nutricional
Trobar galetes amb un perfil nutricional acceptable al supermercat no és una tasca fàcil. Tot i que en els darrers anys han proliferat productes que es presenten com a 'saludables', molts continuen contenint sucres afegits, farines refinades i greixos de baixa qualitat. Els especialistes en nutrició insisteixen que, encara que es comercialitzin com a opcions lleugeres o 'fit', les galetes haurien de ser un aliment de consum ocasional.
L'expert Yeray Moreno, recomana fixar-se especialment en dos aspectes: la llista d’ingredients i la taula nutricional. Les opcions més recomanables són aquelles elaborades amb farines integrals (com civada, espelta o blat integral), amb olis vegetals de qualitat —com l’oli d’oliva o el de gira-sol alt oleic— i sense sucres afegits. També es valora positivament que aportin fibra i proteïnes vegetals, i que tinguin un contingut moderat de sal. En canvi, cal desconfiar dels productes que inclouen sucre, xarops o greixos vegetals hidrogenats entre els primers ingredients.
En aquest context, Moreno ha analitzat diferents galetes de Mercadona i ha compartit la seva valoració sobre quines opcions considera més adequades.
Entre les primeres que examina hi ha les Hacendado Galletas Cookies 40% llavors de xocolata (paquet de 225 g, preu aproximat d’1,60 €). Segons explica, no es poden considerar saludables a causa de la presència d’oli de palma, el baix percentatge real de xocolata amb llet i un elevat contingut calòric: 494 kcal per cada 100 grams.
També analitza les Hacendado Galletas Digestive Choco y Avena (capsa de 320 g amb sis paquets individuals, uns 1,85 €). En aquest cas, critica l’ús de xarop de glucosa i fructosa i el contingut elevat de sucres —31 grams per cada 100 grams de producte—, tot i que valora positivament que incorporin oli de gira-sol alt oleic.
La línia Caocream, especialment les galetes de cacau farcides i banyades amb xocolata blanca (capsa de 252 g amb sis paquets), tampoc surt ben parada. L’expert destaca la presència de xarop de glucosa i fructosa, oli de palma i fins a 43 grams de sucre per cada 100 grams.
Pel que fa a les populars Digestive Avena, reconeix que, malgrat contenir 18 grams de sucre per cada 100 grams, ofereixen un 44% de civada i utilitzen oli de gira-sol alt oleic, fet que en millora el perfil nutricional respecte d’altres opcions.
També menciona les conegudes Rebuenas de Hacendado, similars a les galetes farcides de crema de xocolata tipus Príncipe, però no les situa entre les alternatives més recomanables.
Finalment, el nutricionista assenyala com a opció més saludable les Galletas de Avena y Semillas de Hacendado, ja que contenen 15 grams de sucre per cada 100 grams, presenten un baix contingut en greixos saturats i tenen pocs additius considerats de risc.
Una altra alternativa que considera acceptable són les Galletas Divertidas Hacendado, elaborades amb farina de sègol, amb un contingut moderat de sal i 20 grams de sucre per cada 100 grams.