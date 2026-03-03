TURISME
La 3a edició del TurisMarket obre les portes amb les expectatives ben altes
Més d'un centenar d'expositors van fer acte de presència en el saló de l'hostaleria i el turisme
El TurisMarket, la fira dedicada als professionals de l'hostaleria i el turisme a Tarragona va obrir ahir dilluns 2 de març les seves portes en una tercera edició que aplega a més d'un centenar d'expositors. Tot i la curta vida d'aquest saló, el seu ascens ha estat meteòric, superant amb escreix les activitats i els expositors any rere any i marcant-se per aquesta present edició la xifra de 7.000 visitants com a objectiu. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, va destacar que «TurisMarket va néixer amb una voluntat molt clara: ser útil. Útil per les empreses, pels professionals, pels proveïdors i per a tots aquells que entenem que el turisme és un ecosistema que només funciona quan treballa coordinadament».
Durant aquesta primera jornada centenars de professionals van començar ja a visitar les instal·lacions de firaReus Events que acullen aquest esdeveniment que tanca avui dimarts 3 de març. En aquest feien acte de presència diferents empreses proveïdores de tota mena d'àmbits, tot i que el més llaminer i nombrós resultava ser el del sector del càtering. Però també hi havia espai per empreses dedicades a aspectes tan bàsics com panys de porta o sistemes informàtics, els quals també són d'interès per al sector turístic de la demarcació. Per la seva banda, l'encarregat d'inaugurar oficialment el TurisMarket d'enguany ha estat el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), Santiago García-Nieto, va apuntar la necessitat de disposar d'espais com TurisMarket tenint en compte que «a Catalunya el turisme representa prop del 12% del PIB, a Tarragona parlem d'un 26%».
A més, també va elogiar la capacitat dels agents turístics i l'administració de la demarcació per unir forces amb esdeveniments com TurisMarket: «Això d'anar tots junts, part pública i part privada, únicament ha passat i ha anat bé aquí». Ara bé, l'espai també va servir perquè els representants del sector tornessin a carregar contra l'augment significatiu de la taxa turística, alhora que els representants polítics presents mostraven una expressió impertèrrita. «Estem molt decebuts des de l'àmbit empresarial sobre la modificació de l'impost turístic i sobre el que s'ha acabat aplicant. No es correspon amb el diàleg que teníem amb el govern», va sentenciar Cabré.
Jornada Treballa al Turisme
Avui, en l'últim dia del TurisMarket, tindrà lloc la 8a Jornada Treballa al Turisme, organitzat conjuntament entre la Cambra de Comerç de Reus i el TurisMarket. Més d'una trentena d'empreses seran presents oferten més de 2.000 llocs de feina en hotels, càmpings o apartaments, entre d'altres. La presidenta de la FEHT afirma que això demostra «la força del sector i la seva capacitat de generar oportunitats laborals reals».
Camp de Tarragona
La borrasca Regina arriba a Tarragona: setmana passada per aigua, vent i tempestes
Daniel Cabezas Ramírez