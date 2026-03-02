Meteorologia
La borrasca Regina arriba a Tarragona: setmana passada per aigua, vent i tempestes
L’AEMET i el Meteocat preveuen que les pluges començaran a partir de dimarts i es prolongaran fins diumenge
La província de Tarragona afronta una setmana marcada per la inestabilitat meteorològica a causa de l’arribada de la borrasca Regina. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l’entrada d’aire humit provocarà precipitacions persistents, acompanyades de tempestes, vent i un descens progressiu de les temperatures.
Els models meteorològics indiquen que les pluges començaran a notar-se a partir de dimarts i es prolongaran fins diumenge, amb probabilitats de precipitació que superen el 80% en diversos dies. Les temperatures màximes oscil·laran entre els 16 i els 18 graus, mentre que les mínimes descendiran fins els 10 graus, segons les previsions actuals.
La borrasca Regina afectarà especialment la costa tarragonina, on es preveu mar alterada, i en zones de l’interior amb xàfecs intermitents i augment de la nuvolositat. S’espera que la setmana sigui de cel majorment grisos, xàfecs freqüents i un ambient més fresc.