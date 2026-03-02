RECERCA
La dieta mediterrània afavoreix el benestar emocional dels adolescents, segons l'IRB CatSud
Una nova investigació de l’IRB CatSud, amb seu a Tarragona i Reus, i ISGlobal relaciona l’alimentació dels joves amb el benestar emocional, el rendiment cognitiu i la presa de decisions a llarg termini
La dieta mediterrània millora el benestar emocional i la presa de decisions dels adolescents, mentre que els ultraprocessats estàn associats a més dificultats emocionals i conductuals, segons un estudi liderat per l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud de Tarragona, amb la col·laboració de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
La recerca, publicada a la revista BMC Medicine, inclou dades d'una mostra de 653 adolescents d'entre 12 i 16 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona i destaca la importància de l'alimentació durant l'adolescència, una etapa en què el cervell encara es troba en desenvolupament, especialment l'escorça prefrontal, implicada en la presa de decisions i el control dels impulsos.
Els autors van avaluar els hàbits alimentaris mitjançant qüestionaris de freqüència de consum per mesurar l'adhesió a la dieta mediterrània i la ingesta d'ultraprocessats; mentre que van analitzar la funció neuropsicològica amb proves informatitzades estandarditzades que van mesurar l'atenció, la memòria de treball, la intel·ligència fluida, la presa de decisions i el reconeixement emocional.
Els resultats indiquen «una clara diferència» entre ambdós patrons alimentaris. Un consum més elevat d'aliments ultraprocessats, com ara refrescos ensucrats, brioixeria industrial i carns altament processades, s'associa amb un pitjor rendiment en el reconeixement d'emocions i en l'atenció sostinguda.
A més, els adolescents que consumeixen més ultraprocessats presenten més símptomes d'ansietat i depressió, així com més problemes conductuals.
En canvi, la dieta mediterrània, rica en fruita, verdura, llegums i oli d'oliva, està associada a menys problemes de conducta i millors puntuacions en atenció executiva.
«Els beneficis de la dieta mediterrània requereixen mantenir-se en el temps, mentre que els efectes dels ultraprocessats poden ser més persistents, cosa que reforça la necessitat de mantenir hàbits saludables de manera continuada», explica l'investigador principal del treball, Alexios Manidis.
L'estudi també incorpora una anàlisi de biomarcadors urinaris en una submostra de 257 participants que indica que els adolescents que consumeixen més ultraprocessats presenten menys compostos derivats d'aliments vegetals i més compostos vinculats al processament industrial, una dada que confirma la fiabilitat dels qüestionaris dietètics.
«La dieta dels adolescents està canviant cap als ultraprocessats i aquesta tendència podria estar contribuint a l'augment dels problemes de salut mental entre els joves», assenyala el coautor sènior de la investigació, Christopher Papandreou.