HABITATGE
Reus construirà una nova promoció de pisos amb protecció oficial al Carrilet
S’alçaran a la finca de l’avinguda del Carrilet, 16, aprofitant la parcel·la on s’anava a traslladar el mercat
Per mitigar els efectes de la crisi de l’habitatge, l’Ajuntament de Reus ha posat sobre la taula la possibilitat de construir una nova promoció. El govern municipal ha completat els primers passos per poder alçar pisos amb protecció oficial (HPO) a l’entorn del Carrilet. En concret, estaran a l’avinguda del Carrilet, 16, aprofitant la parcel·la en què s’havia plantejat traslladar el mercat del barri en l’anterior mandat.
El primer moviment en aquesta direcció es va produir en la Junta de Govern Local de divendres passat, amb l’aprovació de la permuta de la finca de l’avinguda del Carrilet, 16, propietat de Reus Mobilitat i Serveis SA, per la parcel·la del carrer Rafael Vilà Barnils, 10, del consistori. L’objectiu de l’acord és poder oferir l’espai en següents convocatòries de programes per incrementar l’oferta d’habitatge protegit, com és el cas del Pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya.
Fonts municipals assenyalen que la finca de l’avinguda del Carrilet té «un interès estratègic perquè està situada dins l’àrea d’influència directa del procés de regeneració urbana, que pretén esdevenir un pol de centralitat i intermodalitat amb capacitat d’incidir en el conjunt del teixit urbà proper, amb proximitat a un node intermodal entre autobusos, estació de tren de Bellissens i el futur tramvia, i busca també millorar connexions entre barris densos». «Té, a més, una sinergia significativa amb el Pla de Barris del Sud, que l’Ajuntament impulsa amb finançament de la Generalitat», afegeixen des del consistori.
En paral·lel, la ciutat ha rebut la resolució del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat referent a la selecció de dos solars per a la construcció d’habitatge protegit, en el marc de la primera convocatòria del Pla 50.000 Habitatges. Es tracta de terrenys ubicats als carrers del Ball de Diables i de Vilafortuny, respectivament, que tenen capacitat per a la construcció de 130 pisos amb protecció oficial. En aquests moments, l’Ajuntament ja treballa en l’encàrrec dels treballs per a la construcció de les dues promocions, i busca altres finques disponibles que puguin optar als programes de creació d’HPO.
Cal recordar que, a més, estan en marxa les promocions del Complex Riera —l’antiga Hispània—, a tocar del centre, i de Mas Iglesias, al carrer Jaume Vidal i Alcover, que posaran a l’abast gairebé 200 domicilis. S’espera que les obres estiguin enllestides aquest 2026.
Casa dels Mestres
La Junta de Govern Local també va donar vistiplau a iniciar els tràmits per a la rehabilitació de dos immobles de propietat municipal situats a la Casa dels Mestres, al passeig de Mata. Els habitatges estaven adscrits fins ara a Redessa per optimitzar i unificar el model de gestió del lloguer de les promocions d’HPO municipals. Els acords de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa municipal preveuen que les actuacions de reforma del parc d’habitatges van a càrrec del consistori, mentre que Redessa s’ocupa del seu manteniment. En aquesta línia, el govern municipal va aprovar la desadscripció dels dos habitatges de la societat de desenvolupament econòmic per poder portar a terme la intervenció.
