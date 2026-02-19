Diari Més

Creixen un 8,6% les compravendes d’habitatge a Tarragona durant l’últim trimestre de 2025

El nombre total de compravendes registrat en l’últim trimestre va ser de 4.500 a la província

Una grua treballa en la construcció d’un edifici d’habitatges.ACN

El nombre de compravendes registrada a Catalunya durant el quart trimestre del 2025 va ser de 27.924, un ascens del 4,4% interanual, segons els Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Catalunya. La província de Barcelona ha registrat el 63,9% del total de compravendes d’habitatge a Catalunya durant l’últim trimestre, assolint les 17.835 compravendes, amb un ascens interanual del 2%. Després d’ella se situen la província de Tarragona amb el 16,1% de quota i 4.500 compravendes, amb un ascens interanual del 8,6%; la província de Girona amb el 14,3% i 3.990 compravendes, amb un augment interanual del 15,1%, i la província de Lleida amb el 5,7%, 1.599 compravendes i un descens interanual del -3,4%.

Les compres d’habitatge per part d'estrangers a Catalunya s’han incrementat en termes percentuals i en termes absoluts. En el quart trimestre el 16,1% de les compres han correspost a estrangers (15,1% 3T25), amb 4.493 compres. L’últim any el pes de compres per estrangers ha estat del 15,6%. Girona encapçala els resultats provincials amb un 25%, seguida de Tarragona (15,9%), Barcelona (14,2%) i Lleida (9,4%). En termes absoluts la província de Barcelona registra les quanties més grans amb més de 10.400 compres.

Evolució del nombre de compravendes i variació interanual a Tarragona.

Evolució del nombre de compravendes i variació interanual a Tarragona.API

Per municipis, lideren les compravendes d’habitatges Tarragona (526), seguida de Reus (407), Calafell (293), Salou (275), El Vendrell (248), Cambrils (201), Vila-seca (158), Amposta (147), Torredembarra (130) o Mont-roig (128).

Nombre de compravendes per municipi a Tarragona i quota de mercat.

Nombre de compravendes per municipi a Tarragona i quota de mercat.API

El preu mitjà augmenta fins els 2.709 €/m²

El preu per de l’habitatge a Catalunya ha registrat un nou increment durant el quart trimestre, amb una taxa trimestral de l’1,5% (1,7% 3T25). El preu mitjà ha estat de 2.709 €/m², amb un increment interanual del 6,4% (6,2% el trimestre precedent). En termes absoluts el nivell de preus se situa en màxims des de 2T 2009. En habitatge nou el preu mitjà ha estat de 2.840 €/m², màxims des de 4T 2008, amb un ascens trimestral de l’1,1% i un increment interanual del 6%, mentre que en habitatge utilitzat el preu mitjà ha estat de 2.680 €/m², import màxim des de 4T 2009, amb un increment trimestral de l’1,6% i del 6,5% interanual.

Els resultats provincials en preu per metre quadrat de l’habitatge del quart trimestre ratifiquen la tendència ascendent. La província de Barcelona ha continuat encapçalant els resultats amb 3.088 €/m², amb un increment trimestral de l’1,2% i un creixement interanual del 5,6%. La província de Girona se situa en 2.438 €/m², amb un ascens trimestral del 2,7% i un increment interanual del 8%. La província de Tarragona ha obtingut un preu mitjà de 1.776 €/m², amb un augment trimestral del 3,2% i un increment interanual del 7,1%. La província de Lleida ha assolit una quantia mitjana de 1.443 €/m², amb un ascens trimestral del 2,3% i una millora interanual del 8,5%.

