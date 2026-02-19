HABITATGE
Creixen un 8,6% les compravendes d’habitatge a Tarragona durant l’últim trimestre de 2025
El nombre total de compravendes registrat en l’últim trimestre va ser de 4.500 a la província
El nombre de compravendes registrada a Catalunya durant el quart trimestre del 2025 va ser de 27.924, un ascens del 4,4% interanual, segons els Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Catalunya. La província de Barcelona ha registrat el 63,9% del total de compravendes d’habitatge a Catalunya durant l’últim trimestre, assolint les 17.835 compravendes, amb un ascens interanual del 2%. Després d’ella se situen la província de Tarragona amb el 16,1% de quota i 4.500 compravendes, amb un ascens interanual del 8,6%; la província de Girona amb el 14,3% i 3.990 compravendes, amb un augment interanual del 15,1%, i la província de Lleida amb el 5,7%, 1.599 compravendes i un descens interanual del -3,4%.
Les compres d’habitatge per part d'estrangers a Catalunya s’han incrementat en termes percentuals i en termes absoluts. En el quart trimestre el 16,1% de les compres han correspost a estrangers (15,1% 3T25), amb 4.493 compres. L’últim any el pes de compres per estrangers ha estat del 15,6%. Girona encapçala els resultats provincials amb un 25%, seguida de Tarragona (15,9%), Barcelona (14,2%) i Lleida (9,4%). En termes absoluts la província de Barcelona registra les quanties més grans amb més de 10.400 compres.
Per municipis, lideren les compravendes d’habitatges Tarragona (526), seguida de Reus (407), Calafell (293), Salou (275), El Vendrell (248), Cambrils (201), Vila-seca (158), Amposta (147), Torredembarra (130) o Mont-roig (128).
El preu mitjà augmenta fins els 2.709 €/m²
El preu per m² de l’habitatge a Catalunya ha registrat un nou increment durant el quart trimestre, amb una taxa trimestral de l’1,5% (1,7% 3T25). El preu mitjà ha estat de 2.709 €/m², amb un increment interanual del 6,4% (6,2% el trimestre precedent). En termes absoluts el nivell de preus se situa en màxims des de 2T 2009. En habitatge nou el preu mitjà ha estat de 2.840 €/m², màxims des de 4T 2008, amb un ascens trimestral de l’1,1% i un increment interanual del 6%, mentre que en habitatge utilitzat el preu mitjà ha estat de 2.680 €/m², import màxim des de 4T 2009, amb un increment trimestral de l’1,6% i del 6,5% interanual.
Els resultats provincials en preu per metre quadrat de l’habitatge del quart trimestre ratifiquen la tendència ascendent. La província de Barcelona ha continuat encapçalant els resultats amb 3.088 €/m², amb un increment trimestral de l’1,2% i un creixement interanual del 5,6%. La província de Girona se situa en 2.438 €/m², amb un ascens trimestral del 2,7% i un increment interanual del 8%. La província de Tarragona ha obtingut un preu mitjà de 1.776 €/m², amb un augment trimestral del 3,2% i un increment interanual del 7,1%. La província de Lleida ha assolit una quantia mitjana de 1.443 €/m², amb un ascens trimestral del 2,3% i una millora interanual del 8,5%.