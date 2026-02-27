ART
El vestíbul de Redessa Tecno estrena l'obra d'art tecnològic 'Impuls i traçat'
És una creació d'Anna Carreras que simbolitza l'ecosistema empresarial
El vestíbul del centre d’empreses de Redessa Tecno exposa l’obra d’art tecnològic Impuls i traçat, de l’artista digital Anna Carreras. En paraules de l’autora, la peça, única, «parla de l’ecosistema i del que es cou aquí», l’impuls emprenedor, la innovació i la capacitat de generació d’oportunitats. Cada traç representa el professional, la seva trajectòria, la seva manera de ser i fer, i el rastre que deixa. En el camí, s’entrellaça amb altres línies, instant que simbolitza «el networking, les experiències vitals que es creuen i se sumen». A més, cada una de les figures que dibuixa «mai no es repetirà», igual que «la vida mateixa». «Tot i que hi ha gent que pensa que la tecnologia és freda, la fan les persones, que aporten sentiment, coneixement i emoció», va analitzar el conseller delegat de Redessa, Josep Baiges. L’obra ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’empresa municipal de desenvolupament econòmic amb la New Art Foundation.
Impuls i traçat ha estat creada amb una representació de les empreses i de l’equip de Redessa, que van aportar les seves idees i van permetre Carreras copsar com funciona l’ecosistema. De fet, és una creació reactiva. «Es relaciona amb l’espai, us escolta, i escolta com viu aquest espai», va detallar l’artista. És a dir, un dia en què la sala estigui més agitada, els traçats s’alteraran. En una situació de calma i relaxació, el dibuix avançarà sense prémer l’accelerador. «Ha sigut molt interessant tot el trajecte», va sincerar-se. «És la conclusió d’un procés extraordinari des del punt de vista humà, tecnològic i cultural», va afegir Baiges. Perquè «no trenqui» la perspectiva, es retirarà una làmpada que hi ha just davant de l’obra.
Per la seva banda, el president del Patronat de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez, va agrair «l’oportunitat que ens ha donat Redessa i el seu equip». En parlar de l’obra d’art tecnològic, «de seguida vam pensar en l’Anna». «Estem molt satisfets del resultat final», va expressar. Rodríguez va apuntar que, en el sector, hi ha dues tipologies de creadors: els que provenen del món digital i els de l’art. «Ella té les dues coses», va afirmar.
En el marc de la col·laboració entre l’empresa municipal i l’entitat d’art tecnològic, «estic convençut que farem moltes més coses en el futur», va assegurar Rodríguez. Fins a la data, s’han dut a terme dos projectes. Un, l’obra. L’altre, de «recerca i desenvolupament relacionat amb l’autentificació d’obres d’art, en una barreja de blockchain i temes físics».
Tastet de dansa
La inauguració d’Impuls i traçat va començar amb una mostra de dansa a càrrec de Clàudia Pinel, de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura. Baiges va posar en relleu Reus com a «capital de la dansa del sud de Catalunya» de bracet de professionals que «han prestigiat el nom de la ciutat». «Aquí passen coses boniques», va celebrar el conseller delegat.
A la capital del Baix Camp, els últims dies s’ha pogut gaudir d’espectacles de dansa com els Premis Òrbita o el Premi Beca Roseta Mauri.
