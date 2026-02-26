CULTURA
La FIRST LEGO League Tarragona-Reus reunirà prop de 360 joves
La URV organitza el programa i fomenta vocacions cientificotecnològiques per ajudar a construir un futur millor
La Universitat Rovira i Virgili, a través de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), organitza la 15a edició de la FIRST® LEGO® League a la demarcació de Tarragona. Els tornejos se celebraran aquest dissabte 28 de febrer a Fira de Reus i reuniran 359 joves distribuïts en 48 equips de 21 centres educatius. D’aquests, 231 competiran a la categoria Challenge (10-16 anys) i 128 a la modalitat Explore (6-9 anys).
La competició combina ciència, tecnologia i treball en equip, i planteja als participants la resolució de problemes reals mitjançant la investigació i el disseny de robots LEGO®. Durant mesos, els equips han preparat un projecte d’innovació i han construït i programat un robot per superar diverses proves que defensaran el dia del torneig.
El repte d’aquesta edició, UNEARTHED™, gira entorn de l’arqueologia. Els participants han desenvolupat solucions creatives vinculades a aquesta temàtica i han treballat en el disseny i programació del robot per completar el màxim nombre de missions. En la categoria Explore, els més petits presentaran una maqueta programable i un pòster amb els resultats de la seva investigació davant d’un jurat.
El torneig, que alterna seu entre Reus i Tarragona per reforçar el seu caràcter territorial, compta amb el suport institucional dels ajuntaments de Reus i Tarragona, la Fundació Reddis i la Diputació de Tarragona. A nivell estatal, la competició està impulsada per Asociación Ingeniera Soy i forma part d’un circuit de 34 tornejos classificatoris que culminaran a la final espanyola prevista l’11 d’abril de 2026 a Burgos.