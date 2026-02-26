SOCIETAT
El COATT i l’Ajuntament de Reus reclamen el grau d’Arquitectura Tècnica a Tarragona
L’alcaldessa Sandra Guaita dona suport a la implantació dels estudis a la demarcació i a iniciatives per atraure talent i fomentar la igualtat al sector
Representants del Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT), encapçalats pel seu president, Francesc Xavier Llorens, s’han reunit amb l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, per abordar els principals reptes de present i futur de la professió d’arquitecte tècnic al Camp de Tarragona.
La reunió ha servit per tractar tres grans qüestions molt importants per al sector i s’ha centrat especialment en la necessitat urgent de reforçar la formació en una professió que actualment es troba en una situació de plena ocupació però amb una manca creixent de professionals qualificats.
Per això, el president del COATT ha explicat a l’alcaldessa reusenca la històrica reivindicació que té el Col·legi per a la implantació del grau universitari d’Arquitectura Tècnica a la demarcació de Tarragona. Actualment, aquesta és l’única província de Catalunya on no es poden cursar aquests estudis universitaris, fet que comporta una pèrdua directa de talent local i dificulta la cobertura de les necessitats reals del sector de la construcció i la rehabilitació.
La manca d’aquesta oferta formativa obliga els estudiants interessats a desplaçar-se fora del territori, amb el consegüent cost econòmic i d’oportunitat, i sovint comporta que aquests professionals no retornin posteriorment a exercir a la seva demarcació d’origen, quedant-se a Barcelona o altres ciutats. Aquesta situació impacta de manera directa en el teixit productiu, amb projectes que s’endarrereixen o que, fins i tot, no arriben a executar-se per manca de tècnics qualificats.
Des del COATT es defensa que la Universitat Rovira i Virgili, amb qui ja s’han mantingut reunions, disposa dels recursos i l’arrelament territorial necessaris per poder acollir aquest grau.
En aquest sentit, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha entès la demanda del COATT i ha expressat el seu suport institucional a la creació del futur grau d’Arquitectura Tècnica al territori, entenent-lo com una eina clau per garantir l’equilibri territorial, la retenció de talent i el desenvolupament sostenible del sector.
El segon dels eixos tractats ha estat el programa 'Escoles i professió', una iniciativa impulsada pel COATT amb l’objectiu de donar a conèixer la figura de l’arquitecte tècnic entre l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en un moment clau del seu procés d’orientació acadèmica.
A través de tallers pràctics gratuïts impartits als centres educatius, els estudiants poden entrar en contacte amb aspectes essencials de l’arquitectura tècnica com l’eficiència energètica o l’accessibilitat, mitjançant l’ús de materials professionals i equips de mesura que els permeten analitzar paràmetres de confort climàtic, lumínic i acústic en el seu propi entorn educatiu. Fins al moment, el projecte ja s’ha implementat en una desena d’instituts i ha arribat a més de 500 alumnes, amb la previsió d’ampliar el seu abast a uns 70 centres educatius més en els pròxims mesos.
En aquest àmbit, l’alcaldessa de Reus també ha expressat el seu màxim suport al programa, destacant la importància de connectar el món educatiu amb les necessitats reals del mercat laboral.
Finalment, durant la reunió també s’ha abordat la celebració del congrés Women Evolution Tarragona (WE Tarragona), una iniciativa que el COATT va impulsar l’any passat amb l’objectiu de promoure el talent femení dins l’àmbit de l’arquitectura tècnica, un sector que encara avui continua fortament masculinitzat.
L’Ajuntament de Reus ha mostrat la seva voluntat de donar suport a la continuïtat d’aquesta iniciativa i s’ha arribat a un acord perquè la ciutat aculli l’edició del congrés prevista per a aquest 2026, per assolir un compromís ferm amb la igualtat d’oportunitats.