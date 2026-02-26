ART
El New Art Centre de Reus encara la segona fase amb un espai expositiu a l'aire lliure
Serà una zona verda que integri obres d’art tecnològic i naturalesa, si bé encara resta camí perquè sigui una realitat
El New Art Centre (NAC) encara la seva segona fase de desenvolupament amb un espai expositiu a l’aire lliure i un aparcament. L’ampliació es produirà entorn les instal·lacions actuals, en dues finques municipals, i buscarà integrar l’art tecnològic en la naturalesa. L’Ajuntament de Reus va aprovar inicialment la cessió dels terrenys en l’últim ple. «Pretenem que sigui una porta d’entrada al NAC», valora el president del Patronat de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez.
Serà un gran «parc verd» i, alhora, s’hi veuran exhibicions i exposicions, «algunes permanents i altres temporals». L’art tecnològic es mesclarà amb garrofers i oliveres, produint una combinació única. «Que sapiguem, no hi ha cap parc ni museu que tingui aquesta mena de parc exterior dedicat a obres d’art tecnològic», detalla Rodríguez. Els precedents es limiten a expressions com l’escultura. La intenció és ser «respectuosos amb el medi ambient» i, a més d’enllaçar l’espai amb l'arbrat existent, la intervenció serà «la mínima possible» i «evitarem l’asfalt i el formigó».
Un dels principals reptes serà determinar «quina mena d’instal·lacions tecnològiques es poden adaptar a l’exterior», atès que estaran exposades a les inclemències meteorològiques i a qualsevol fenomen i la voluntat és «que tinguin les possibilitats tècniques de sobreviure bastant de temps». És una qüestió que ja està sobre la taula.
Addicionalment, el projecte no es planteja exclusivament com un passeig immersiu entre obres tecnològiques, sinó que s’està valorant la possibilitat que les peces permetin traçar «una visió aèria del museu». «Tenint en compte que està a menys de dos quilòmetres de l’Aeroport de Reus, pot donar una visió des de les alçades molt original», valora el president del patronat.
Amb tot, Rodríguez subratlla que la segona fase està en procés d’ideació i que encara no hi ha un projecte urbanístic ferm. Amb el vistiplau inicial de l’Ajuntament, la cessió dels terrenys es troba en fase d’exposició pública. Quan l’acord sigui definitiu, caldrà concretar les intencions i sol·licitar els permisos corresponents. En conseqüència, els càlculs optimistes apuntarien a una inauguració a 2 anys vista.
Primers mesos
El New Art Centre va ser inaugurat oficialment el passat octubre i, amb l’entrada del nou any, ja va aconseguir superar el miler de visitants. Andreu Rodríguez valora que està sent «un èxit, sobretot qualitatiu». «Estem veient que el 100% de les persones que han vingut surten havent superat les seves expectatives», explica. «La gent se sorprèn positivament del que veu i això ens dona molta moral», afegeix. La «prova del cotó» turística serà després de l’estiu. En paral·lel, la iniciativa està tenint una bona rebuda per part d’artistes i institucions.
El New Art Centre va néixer per servir com un lloc per divulgar, produir, exposar i conservar peces d’art tecnològic. L’exposició actual i amb què va obrir portes és Hello World!, un recorregut per les obres pioneres del gènere.
