GASTRONOMIA
Vint restaurants participen en les V Jornades de l’Arròs Ganxet de l’AEH Reus
Com a novetat, els comensals podran votar a favor del menú o la degustació que més els agradi a través d'una app
La cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs Ganxet de Reus, les quals compten amb la col·laboració de Reus Promoció i amb el patrocini d’Arròs Bayo i el celler Castell d’Or, se celebraran del 27 de febrer al 15 de març.
En total una vintena de restaurants participants elaboraran menús i degustacions d’arròs ganxet amb Arròs Bayo, qui des de 1860 cultiva al Delta de l’Ebre i acompanyades amb vins del Celler Castell d’Or. «Un maridatge perfecte que reflecteix la nostra voluntat de seguir construint plegats una oferta gastronòmica de qualitat i de proximitat», ha recalcat Víctor Perales, president de l’AEH Reus.
L’acte ha comptat amb l’assistència de Noemí Llauradó, regidora de Promoció de Ciutat de Reus, Víctor Perales, president de l’AEH Reus, Jordi Amell, CEO del celler Castell d’Or i Fortu Simón, representant de Nomen Foods, així com els restaurants participants.
Com a novetat d’enguany, les jornades comptaran amb una aplicació mòbil que els comensals es podran descarregar fàcilment per votar a favor del menú o la degustació que més els hagi agradat. D’aquesta manera, el públic també es converteix en protagonista de l’experiència. L’establiment que obtingui més vots rebrà un reconeixement especial per part de l’AEH, posant en relleu l’esforç i la qualitat de la seva proposta.
Els restaurants participants són: El Racó De JP, Restaurant l'Estel, Flaps, Buidasacs Restaurant, Cervus Restaurant, Xivarri Tasca Reus, Ostras Sea Food Bar, A Cullerades, Moments Restaurant Cafè Teatre, L'Alkimista, Restaurant La Lleona, Soho by Tarraco Seafood, El Castell, As de Copes, Vermuts Rofes Restaurant, Moto Sport Café, Mirall de Tres, Restaurant 158, Ferran Cerro Restaurant i l’Espurna de Reus.