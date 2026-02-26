GASTRONOMIA
Adéu als esmorzars de forquilla del Mesón
El Mesón del Roser tanca després de 47 anys de trajectòria
Hi ha espais a la ciutat que es converteixen en clàssics per visitar, ja que molts reusencs durant aquests últims anys s’hauran fet un bon homenatge amb un esmorzar de forquilla de primer nivell al Mesón del Roser, ubicat al carrer del Roser. Un espai que, malgrat tot, arriba al seu final amb la jubilació del seu responsable i cuiner, Joan Musté, amb 73 anys, que abaixarà definitivament la persiana aquest dissabte 28 de febrer. Ell és qui li ha donat al llarg de 47 anys sabor a un local on es podia gaudir d'un menú diari durant una setmana sencera sense haver de repetir plat i a un preu popular. «Fa pena tancar, òbviament. Però després de tants anys el cos ja està cremat i m’ho demana», comenta Musté. Així i tot, en cap moment es mostra preocupat pel futur: «Ara tindré més temps lliure. Imagino que aniré més per la muntanya i així em podré esbargir una mica de tot».
La seva trajectòria va començar l’any 1979 quan es va posar al capdavant d’un negoci que, com bé explica el cuiner veterà, no pretenia inventar res, sinó fer bon menjar: «Tot va començar fent esmorzars, després vam afegir menús diaris i fins aquí. Un lloc on menjar bé». I una demostració d’aquesta afirmació era que qui visitava el Mesón del Roser repetia, formant una important quantitat de clients fidels i habituals. «Hi ha molta gent que ha vingut de manera regular, cada dia. D’alguna manera hem format una família. Alguns quan els he dit que tancava s’han posat a plorar i tot! Però ja estic massa gran», afegeix.
Una família tan propera que, fins i tot, alguns tenien les seves manies: «N’hi ha un que sempre vol la mateixa tassa per fer el cafè, una tassa de color marró que tenim de fa temps i que la tenim sempre preparada només per ell». Tanta és l’estima per aquesta tassa per part d’aquest client que, quan el Mesón abaixi la persiana definitivament aquest dissabte, se l’emportarà. «Ja ens ho va dir, que quan tanquéssim se la vol emportar. És una mostra que hi ha molta amistat amb molts dels clients», reafirma el propietari del Mesón del Roser.
Per desgràcia, amb el tancament aquest dissabte 28 de febrer la ciutat de Reus perdrà la cuina de Musté en el seu dia a dia. Un menú ben variat que si el seu artífex s’ha de quedar amb algun plat, li costa escollir: «Les faves a la catalana, escudella i bacallà és un dels plats estrella. M’ho demanen tant per esmorzar com dinar. I també els pops amb ceba i tomàquet, un altre plat estrella». Ara bé, si ell s’ha de quedar amb un plat per dinar com un rei és amb el bacallà amb mongetes.
Malgrat tot, a partir del seu pròxim tancament el local ubicat al carrer del Roser número 23 quedarà orfe a l’espera de què algú decideixi ocupar-lo novament. Segons comparteix el propietari del Mesón del Roser, és probable que qui fes el pas hagués de fer algunes obres de reforma, però que estaria bé veure en un futur l’espai novament obert.
