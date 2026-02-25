POLIESPORTIU
La torxa torna a Reus per donar arrencada a la 44a Olimpíada Escolar
El pavelló Olímpic Municipal va rebre ahir la tradicional cerimònia d'un acte que comptarà amb uns 2.000 nens
El peveter es va tornar a encendre ahir al pavelló Olímpic Municipal de Reus i la ciutat va donar el tret d’arrencada a la 44a edició de l’Olimpíada Escolar. La torxa olímpica va sortir puntualment de l’Ajuntament per recórrer amb il·lusió pels carrers amb diferents protagonistes. Finalment, la tradicional cerimònia va servir per donar pas a unes setmanes plenes d’esport on els més joves seran els protagonistes.
L’acte va comptar amb el ritual clàssic de l’encesa del peveter, l’enlairament de la bandera olímpica i dels pictogrames dels diferents esports que es viuran durant les pròximes setmanes. Finalment, l’alcaldessa Sandra Guaita, el regidor de Salut i Esports Enrique Martín i la presidenta del Consell Esportiu del Baix Camp, Gemma Balanyà van tenir les seves paraules per encoratjar als nens i nenes que s’enfronten a un repte que ha marcat generacions de joves de la ciutat.
En aquesta edició hi participen al voltant de 2000 nens i nenes de 49 centres educatius del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre entre 3r i 6è de primària. L’Olimpíada 2026 es portarà a terme del 2 al 20 de març, amb dotze modalitats esportives: minibàsquet, futbol 7, bitlles catalanes, futbol sala, atletisme, gimnàstica rítmica, escacs, natació, bàdminton, tennis taula, pàdel i ritmes i balls.
Les instal·lacions on tindrà lloc l’esdeveniment són: Pavelló Olímpic, els polilleugers municipals, els camps de futbol municipals, Club Tennis Reus Monterols, Club Natació Reus Ploms, Reus Deportiu, Club Tennis Taula Ganxets de Reus, Escola Sant Bernat Calvó de Reus i les pistes de bitlles Benjamí Martorell de Castellvell del Camp.
Capital del Bàsquet
Enguany, les responsables del pregó van ser Paula Pérez, Natàlia Rojas i Laia Batista, capitanes dels equips sènior femenins del Reus Deportiu, Pare Manyanet i La Salle-Ploms respectivament. Totes tres van encoratjar als nous participants de l’Olimpíada en un any en el qual el bàsquet és protagonista, perquè Reus és la Capital del Bàsquet Femení de Catalunya.
Durant l’acte, es va lliurar a l’Arlet Inglés Mena, de l’Escola Santa Caterina de Vinyols i els Arcs, el premi al cartell guanyador de la 44a Olimpíada Escolar. En aquesta edició es van presentar un total de 17 cartells. Finalment, un nen i una nena de categoria aleví de tots els centres participants han actuat com a capitans de la seva escola. El jurament de tots els participants i el repartiment dels diplomes de participació van cloure l’acte.