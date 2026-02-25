Diari Més

La roba de Sardina di Mare arribarà a Reus

Ocuparà el local que fins fa poc acollia Fotografia Niepce

Sergi Peralta Moreno

La botiga de roba d'home Sardina di Mare obrirà un nou local a Reus. En concret, s'instal·larà entre la plaça de Prim i el carrer de Llovera, en l'indret que, històricament, havia ocupat Fotografia Niepce abans del seu trasllat al raval de Santa Anna. Especialitzada en col·leccions d'estiu i de disseny italià, Sardina di Mare té establiments a Cambrils, Sitges i Eivissa. A més, les seves peces es poden trobar en comerços de Salou, Formentera i els Països Baixos.

