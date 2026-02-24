Viral
Reus té l’aeroport amb el recorregut més fàcil d’Europa: premiat per quart any consecutiu
El guardó destaca la comoditat i facilitat de trànsit per als passatgers durant la seva estada a l’aeroport
L’aeroport de Reus ha rebut per quarta vegada consecutiva el guardó al “Millor Aeroport Europeu” en la seva categoria, atorgat pel Consell Internacional d’Aeroports (ACI) dins del seu programa de qualitat aeroportuària ASQ. La instal·lació ha estat reconeguda amb el premi al “Recorregut més Fàcil”, que destaca la comoditat i facilitat de trànsit per als passatgers durant la seva estada.
Aquests guardons formen part dels set premis internacionals rebuts a Catalunya pels aeroports gestionats per Aena, entre els quals també es troben l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat i el de Girona-Costa Brava. En el cas de Reus, aquest reconeixement posa en relleu la consistència i la qualitat sostinguda del servei, així com l’atenció en cada detall del viatge.
Baix Camp
Un poble de Tarragona s’omple d’influencers per a una acció publicitària de ColaCao
Daniel Cabezas Ramírez
El director de l’aeroport, Juan Crespo, ha destacat la importància d’aquests reconeixements: “Aquest guardó reflecteix el compromís i la implicació de tot l’equip de l’Aeroport de Reus amb un model de gestió centrat en el passatger. No és la primera vegada que els passatgers reconeixen el nostre treball, i aquesta reiteració posa de manifest que l’orientació a l’experiència del viatger forma part de la nostra manera de gestionar l’aeroport”.
El premi al “Recorregut més Fàcil” reconeix especialment la facilitat i fluïdesa del pas per les instal·lacions, assegurant que l’estada dels passatgers sigui agradable, intuïtiva i eficient. La reiteració d’aquests premis demostra que l’aeroport manté un estàndard alt i constant en la qualitat del servei, consolidant-se com a referent europeu en la seva categoria.
Camp de Tarragona
Els 16 restaurants de Tarragona recomanats per la Guia Michelin 2026
Daniel Cabezas Ramírez
El reconeixement d’ACI no només premia Reus, sinó que forma part d’un panorama més ampli d’excel·lència aeroportuària a Espanya, on altres aeroports gestionats per Aena, com Barcelona-El Prat i Girona-Costa Brava, també han rebut distincions per la seva qualitat de servei, neteja i experiència del passatger, destacant el compromís general de la xarxa aeroportuària espanyola amb la millora contínua.