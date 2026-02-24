Viral
L'N-340 a Tarragona, la carretera més perillosa d’Espanya: concentra 3 accidents greus en 3 anys
Per aquest tram de gairebé 6 quilòmetres circulen més de 2.300 vehicles al dia segons l’estudi del RACC
Un tram de l'N-340 al seu pas per Mont-roig del Camp (Baix Camp) ha estat identificat com la carretera més perillosa d’Espanya, segons l’últim estudi del RACC. L’informe, basat en la metodologia iRAP, assenyala que gairebé sis quilòmetres de via convencional concentren l’índex de risc més alt de tota la xarxa estatal de carreteres.
En aquest tram, la intensitat mitjana diària arriba als 2.319 vehicles, i durant el període analitzat es van registrar tres accidents amb víctimes mortals o ferits greus, el que dispara el seu índex de sinistralitat. Aquesta dada situa l'N-340 molt per sobre del segon tram més perillós del país.
La província de Tarragona apareix a més en un altre rànquing rellevant: l'N-420, que connecta Tarragona amb Còrdova, és la segona carretera de l’Estat amb més quilòmetres catalogats com de risc “elevat” o “molt elevat”, sumant 149 quilòmetres perillosos. En total, Catalunya acumula 201 quilòmetres amb risc alt o molt alt, lleugerament per sota de la mitjana estatal.
A nivell nacional, l’estudi indica que l’11,8% de la xarxa estatal presenta risc elevat o molt elevat, fet que equival a 3.122 quilòmetres. Encara que la sinistralitat global ha disminuït des de 2010, per primera vegada en 15 anys augmenta el risc en autopistes i autovies respecte al trienni anterior.
L’informe també evidència que les carreteres convencionals —de calçada única i un carril per sentit— concentren els trams més perillosos del país. De fet, els deu segments amb més risc pertanyen a aquest tipus de vies. Durant el període 2022-2024 es van registrar 3.873 accidents greus o mortals a tota la xarxa estatal.