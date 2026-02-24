INNOVACIÓ
Reus, la 6a ciutat de Catalunya amb un major nombre de start-ups
L’informe d’ACCIÓ 2026 destaca el creixement de l’ecosistema emprenedor gràcies a REDESSA
Reus es consolida com el sisè municipi català amb més start-ups, situant-se darrere de Barcelona, Sant Cugat, Terrassa, Girona i Mataró. Segons l’informe 'Anàlisi de l’ecosistema start-up a Catalunya 2026' impulsat per ACCIÓ, la ciutat destaca com l’única fora de Barcelona i Girona entre les deu primeres del rànquing, reflectint la consolidació dels serveis de suport a empreses emergents.
El creixement de Reus es veu reforçat per la Incubadora REDESSA, que ha atès 145 start-ups des del seu inici fa sis anys, incubant-ne 71 i generant 208 llocs de treball amb una facturació acumulada de 5,2 milions d’euros. Josep Baiges, regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, subratlla que «aquesta posició confirma que Reus avança cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació i el talent».
A més de la incubadora, REDESSA organitza activitats com el Reus Start-ups Summit i el Demo Day, que permeten a les empreses emergents presentar els seus projectes a inversors i connectar amb altres parcs científics i tecnològics d’Espanya, com els membres de l’APTE. Aquesta setmana, quatre start-ups de REDESSA participaran al Demo Day al Fòrum Transfiere de Màlaga.
Aquest impuls al sector tecnològic i innovador reforça la distinció de Reus com a Ciutat de Ciència i Innovació, l’única catalana fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, que forma part de la xarxa Red Innpulso i reconeix els projectes de recerca, innovació i sostenibilitat que situen la ciutat com a referent en emprenedoria i qualitat de vida.