El Consell preveu tenir la nova RLT enllestida entre el juny i juliol
Asseguren que ja es disposa d'una nova proposta de calendari que es presentarà en un futur
El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joan Josep García, va afirmar ahir dimarts 24 de febrer que la previsió és que la nova Relació de Llocs de Treball (RLT) de la plantilla es defineixi entre el juny i el juliol. Ho va afirmar durant el ple del Consell Comarcal on va defensar l’acció de l’equip de govern que, segons assegura, està destinant «molts esforços» en tirar endavant aquesta RLT, tot i que va admetre un lleuger retard en la seva definició. Alhora, va aprofitar per donar resposta a les crítiques llençades des del comitè d’empresa de l’ens en referència a la lentitud en definir aquesta nova RLT: «Tot i que puc entendre la seva posició, no la comparteixo. Disposem ja d’una proposta de calendari reajustat amb terminis concrets que es presentarà en la següent comissió prevista per dimarts vinent».
«En cap moment és un ajornament indefinit. Defensem que un dels aspectes claus per definir aquesta RLT és assegurar el finançament necessari per poder-ho aplicar efectivament i evitar que quedi en paper mullat», va defensar García, que alhora va comentar que s’està treballant amb el Fòrum Comarcal per garantir un millor finançament pels consells comarcals, ja que, «si no suposa molt difícil per una institució com la nostra assumir els increments aprovats des de l’Estat».
Respecte a aquesta temàtica l’únic grup de l’oposició que va aixecar el dit va ser Ara, que va presentar una pregunta amb relació a les denúncies fetes des del comitè. «La sensació que tenen els treballadors és que la manca de comunicació provoca desconnexió i la sensació que hi ha és que hi ha una certa deixadesa en qüestions com l’aprovació de la RLT», va asseverar el portaveu d’Ara al Consell Comarcal del Baix Camp, Daniel Rubio. El president de l’ens va defensar que, tot i que hi havia un retard «d’un mes i mig», s’estaven destinant esforços des de l’equip de govern per trobar el finançament: «De res serveix aprovar una RLT al juny i dir als treballadors que el finançament serà d’aquí a tres anys».
En aquest mateix plenari es va aprovar l’expedient de la massa salarial del Consell Comarcal i dels seus ens dependents durant l’exercici 2025. Aquests sumen 3,4 milions d’euros per part del Consell, 2,3 milions de Comaigua, 5,8 milions per Secomsa i de 2,6 milions per Secomsa Cambrils. Aquesta va tirar endavant gràcies al vot a favor de tots els grups a excepció de Vox, que es va abstenir.
