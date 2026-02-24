Viral
Mapa gastronòmic: descobreix els 16 restaurants de Tarragona recomanats per la Guia Michelin 2026
Catalunya representa gairebé un 20% del total del país amb 151 establiments recomanats a la Guia Michelin
La província de Tarragona ha aconseguit situar 16 dels seus restaurants entre els recomanats per la Guia Michelin 2026, consolidant-se com un referent gastronòmic al país. L’anunci es va realitzar durant un acte que va tenir lloc a l’Auditori de Girona i que va reunir més de 200 professionals del sector.
Entre els establiments distingits es troben L’Alkimista, Ferran Cerro i VÍTRIC Taverna Gastronòmica a Reus, L’Hort a Arnes, El Terrat i Barquet a Tarragona ciutat, Gaudium a Altafulla, La Llotja a L’Ametlla de Mar, Hiu, Miramar i Bresca a Cambrils, Celler Joan Pàmies a Riudoms, La Morera de Pablo & Ester a Salou, Cal Travé a Solivella, Vinum a Torroja del Priorat i Els Jardins del Tancat a Alcanar.
Baix Camp
Un poble de Tarragona s’omple d’influencers per a una acció publicitària de ColaCao
Daniel Cabezas Ramírez
Catalunya, amb un total de 151 restaurants recomanats, representa gairebé un 20% del total d’Espanya, destacant la força i diversitat de la seva gastronomia. La distribució reflecteix la vitalitat del sector: 83 a Barcelona, 39 a Girona, 16 a Tarragona i 13 a Lleida, amb presència a 76 municipis de tota la comunitat.
Durant l’acte, Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, va ressaltar el dinamisme de la restauració, descrivint-la com un sector “estratègic que combina tradició i modernitat”. També va subratllar el suport de CaixaBank a través de Food&Drinks, la seva divisió especialitzada en solucions per a restaurants, bars i cafeteries, que reforça la professionalització i sostenibilitat del sector.