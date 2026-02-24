Diari Més

Mapa gastronòmic: descobreix els 16 restaurants de Tarragona recomanats per la Guia Michelin 2026

Catalunya representa gairebé un 20% del total del país amb 151 establiments recomanats a la Guia Michelin

Mapa amb els restaurants de la província de Tarragona recomanats per la Guia Michelin 2026.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas RamírezRedactor

La província de Tarragona ha aconseguit situar 16 dels seus restaurants entre els recomanats per la Guia Michelin 2026, consolidant-se com un referent gastronòmic al país. L’anunci es va realitzar durant un acte que va tenir lloc a l’Auditori de Girona i que va reunir més de 200 professionals del sector.

Entre els establiments distingits es troben L’Alkimista, Ferran Cerro i VÍTRIC Taverna Gastronòmica a Reus, L’Hort a Arnes, El Terrat i Barquet a Tarragona ciutat, Gaudium a Altafulla, La Llotja a L’Ametlla de Mar, Hiu, Miramar i Bresca a Cambrils, Celler Joan Pàmies a Riudoms, La Morera de Pablo & Ester a Salou, Cal Travé a Solivella, VinumTorroja del Priorat i Els Jardins del Tancat a Alcanar.

Catalunya, amb un total de 151 restaurants recomanats, representa gairebé un 20% del total d’Espanya, destacant la força i diversitat de la seva gastronomia. La distribució reflecteix la vitalitat del sector: 83 a Barcelona, 39 a Girona, 16 a Tarragona i 13 a Lleida, amb presència a 76 municipis de tota la comunitat.

Durant l’acte, Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, va ressaltar el dinamisme de la restauració, descrivint-la com un sector “estratègic que combina tradició i modernitat”. També va subratllar el suport de CaixaBank a través de Food&Drinks, la seva divisió especialitzada en solucions per a restaurants, bars i cafeteries, que reforça la professionalització i sostenibilitat del sector.

