ART
La nova escultura d'Antoni Gaudí agafa forma amb l'objectiu d'inaugurar-se aquest 2026
Joan Serramià i Joan Mateu són els encarregats de treballar la figura i la base de pedra del projecte
L’artista, escultor i joier Joan Serramià ja s’ha posat mans a l’obra perquè l’estàtua d’Antoni Gaudí passi dels esbossos i el paper a convertir-se en una realitat tangible. Impulsada per l’Associació d’Amics de Gaudí de Reus, representa l’arquitecte en la seva adultesa. L’obra estaria enllestida de cara a finals de maig i la voluntat és ubicar-la a peus de la Prioral de Sant Pere, per poder inaugurar-la als voltants del dia en què es commemora la seva mort —el 10 de juny—, buscant no coincidir amb l’acte central de l’Any Gaudí a la Sagrada Família.
El cap, elaborat amb argila, està enllestit. La següent passa serà treballar en el cos. Això no obstant, és un projecte viu. «Inicialment, només era un retrat a cos sencer», explica Serramià. Amb la idea actual, Gaudí, immers en el procés creatiu per definir la façana del Santuari de Misericòrdia —el projecte que mai va arribar a aplicar-se— i amb una alçada d’1,90 metres, reposarà sobre un núvol de pedra amb sanefes i graons, que permetrà a la gent apropar-se i fotografiar-se. El mestre picapedrer Joan Mateu serà l’encarregat de donar forma a la base. «Farem una obra d’art; per si mateixa, només la nuvolada ja seria un monument a Gaudí», expressa Serramià. «M’implicarà tres setmanes llargues bones», comparteix Mateu. «A Reus hi haurà una obra que no serà de Gaudí, però sí gaudiniana al 100%», remata Serramià. El bloc ha estat cedit per la Sagrada Família, un factor que dona «força» al projecte. «Tinc ordre que agafis exactament la pedra que et doni la gana», van dir-li a l’escultor. «Doncs la més grossa que vaig trobar», va decidir. «Això donarà molt de joc a l’escultura, guanyarà molt més», analitza.
L’evolució ha portat a incloure un grapat d’avellanes damunt un banc, al costat del barret de l’arquitecte. Això no obstant, l’expert en Gaudí José Manuel Almuzara va inspirar Serramià. «Li falta el rosari», va pensar l’escultor en escoltar-lo. «El retrat de Gaudí podria ser només les avellanes i el rosari», valora. «Penso que aquest toc és l’últim que li quedava perquè quedi rodó del tot», assegura. «Ja no hi ha temps per perdre, ja no ho pararem això», conclou l’escultor, artista i joier. Mans a l’obra.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, considera que la nova estàtua de Gaudí és «un deute que teníem amb ell» i que serà «la cirereta del pastís» a l’Any Gaudí. «És veritat que teníem l’escultura de Gaudí Nen, però no en teníem cap d’adult», apunta. A més, vol agrair la implicació de l’Associació d’Amics de Gaudí de Reus «des del primer moment en qualsevol acció», no només amb el monument, sinó amb qualsevol proposta per a l’any dedicat al geni reusenc. «Estem contents, i que sigui en l’Any Gaudí crec que ho fa més emblemàtic fins i tot», afegeix la batllessa.
Un deute amb Reus
Tarragoní de naixement i net de Carme Gaudí, Joan Serramià expressa que «dec molt a Reus» i «ara és l’hora de tornar-ho d’alguna manera». A la capital del Baix Camp es va formar, de bracet amb mestres com Ramon Ferran. «Si no fos per Reus, seria un altre», tanca l’escultor.
Reus
La nova botiga que ha obert a Reus: primeres marques i firmes de luxe en més de 3.000 m²
Daniel Cabezas Ramírez
Camp de Tarragona
L’Aleixar, bressol de la màgia des del 1995
Adam Diaz Garriga